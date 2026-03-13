隔6年重啟 中朝國際列車丹東首發抵平壤 首日景象曝光

中朝國際列車時隔6年復駛，圖為遼寧丹東至朝鮮平壤的95次列車12日通過中朝友誼橋。(新華社)

中國與北韓之間的國際鐵路運輸專列昨在遼寧丹東首發開行，經中朝友誼橋駛向北韓平壤 ，該線路2020年初因疫情暫停運營，時隔6年重啟，全面恢復常態化，不過可能因剛恢復開行，首班車客流量不大。此次專列復航被視為兩國關係增溫。由於美國總統川普 曾表示有興趣恢復與北韓領導人金正恩 對話，外媒分析認為，中國恢復專列意在使北韓等鄰國加強對其經濟依賴，並向川普發出信號：他最大的戰略對手掌握著影響金正恩行動的關鍵。

據文匯報報導，中國與北韓國際鐵路運輸專列時隔6年重啟，也標誌著這條跨境客運通道全面恢復常態化。昨開行赴北韓平壤的首發列車為1車頭加7車廂運行，其中5節為客車車廂，並於當地時間下午6時07分抵達平壤站，中國駐北韓大使王亞軍等使館外交官到車站迎接搭乘這趟列車來北韓的旅客。

目前，該國際列車全線售票僅接受線下辦理，瀋鐵文旅國際聯運票售票廳是丹東至平壤國際旅客列車唯一的售票處。與此前赴朝遊旅遊團人潮熙攘的場景不同，此次列車重新開行首日，旅客人數並未呈顯著規模，20分鐘內僅2人進入大廳詢問票務情況。售票大廳的大屏幕顯示近3日的售票情況做出公示，截至12日下午2時，13日尚有餘票283張，14日尚有餘票294張。工作人員介紹，由於專列剛剛恢復開行，目前客流量不大。

丹東是中朝邊境最重要的口岸城市之一，丹東口岸也是中國對北韓最大的陸路口岸和商品集散地。經丹東口岸過境的貨物量約占中國對朝貿易總量的超七成，雙邊貿易的重要通道就是橫跨在鴨綠江上的中朝友誼橋，自1954年開通以來，長期是中朝人員往來、經貿文旅與外交交流的核心陸路通道。

法廣報導指出，儘管由於平壤的核武器和彈道導彈計畫，其與中國關係時有緊張，但仍保持著密切關係。去年9月，金正恩乘坐裝甲列車抵達北京參加閱兵式，標誌著兩國在經歷了數年的冷淡後解凍。中國的支持對北韓經濟至關重要，此次專列恢復通行，將使北京加強其鄰國的經濟依賴，並向川普發出信號：他最大的戰略對手掌握著影響金正恩行動的關鍵。

去年，中國對北韓的出口額達到23億美元，創6年來新高，同比增長25%。去年11月，中國在官方軍控白皮書中刪除了長期以來要求北韓無核化的表態。據北韓官方媒體報導，金正恩在3月9日致中國國家主席習近平的賀電中表示，隨著兩國共同推進社會主義事業，「未來兩國合作將更加緊密」。

中國外交部告訴路透，中國和北韓一直在「積極推進邊境合作」，以促進交流。