觀察站／兩會「政冷經熱」 經濟科技議題恐只是手段

今年中國「兩會 」（人大、政協會議）時間點特別，氛圍更是特別。由短至長看，開會前美軍攻擊伊朗 、會上則正式公布「十五五規畫綱要草案」、而川普即將在數周後登陸、明年則迎來21大。面對這些高度複雜的內外政經交錯布局，「兩會」仍是外界觀察中國的重要窗口。

今年大會備受關注的焦點，一是今年經濟成長率目標設定為4.5%至5%，創35年來最低，如何「穩增長」是個大命題；二則堪稱是科技變革對生活的影響，舉凡AI Agent（AI代理、智慧體）、機器人、算力乃至各種與「智能」（智慧）有關的議題都在熱烈討論。

AI已經滲入生活，像是中國主要官媒已開始使用AI生成影片進行會議報導，多家官媒也競相推出「智媒平台系統」，轉型效果驚人。人大「台灣省代表」陳雲英現場反問記者們，你會用「豆包」、「DeepSeek」、「天工」、「星火」、「元寶」嗎？看似是提問，實則一口氣介紹十幾個已通用的中國AI應用程式。

政治面的議題仍然相對謹慎地被討論。從內部看，最近有多位正部長級官員落馬、軍方將領的組成結構更是受到重大衝擊，而外部環境仍面臨紛擾，諸如美國與以色列攻擊伊朗導致的中東變局、以及中日的外交僵局都仍在持續。

在此環境下，解放軍將領在出席兩會期間，面對記者們提問伊朗、軍委班子、台海局勢等問題，皆默不作聲。記者曾趨前詢問空軍上將乙曉光「國防建設」問題，亦遭禮貌性回絕。外交官方面，除王毅在外長記者會上循例回應相關提問，中國駐日大使吳江浩多次被媒體圍堵，但很少回應，其他如駐印度、駐美國等主要大使，面對媒體也都非常低調。至於涉台系統如前國台辦主任劉結一、福建省長趙龍，面對記者詢問也極謹慎。另中國教育部長懷進鵬在結束記者會後也並未回應記者提問的陸生赴台事宜，僅微笑步出會場。

其實中國官方仍在「兩會」釋出一些值得細品的訊息，這類訊號顯然也是「內外有別」，並設有一定的門檻。例如，今年總書記習近平依然在江蘇團參加審議，但與新華社通稿對比，大會提供給註冊媒體的是較完整談話顯示。

總體上，今年中國兩會雖呈現「政冷經熱」，但政治與經濟乃密不可分。美國大量將AI用作軍事攻擊伊朗，確實引起震撼。也因此，受到兩會熱議的經濟、科技議題，某種程度上或可看作皆是「手段」，最終「目的」仍在大國博弈。