年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

美伊核談停滯 中國政府呼籲公民盡快撤離伊朗

中國新聞組╱北京28日電

由於美伊核談判無突破，中東緊張升級，中國政府連續發布公告提醒中國公民暫勿前往伊朗，並呼籲在當地的中國公民保持高度警惕，非必要不外出，並且「盡快撤離」。

央視新聞報導，據中國外交部與中國駐伊朗使領館發布的最新安全警示指出，伊朗當前安全風險上升，提醒中國公民近期暫勿前往伊朗；已在當地的人員應加強安全防範，密切關注形勢變化，並在確保安全前提下盡快安排撤離。相關使領館表示，將為有需要的中國公民透過商業航班或陸路轉移提供必要協助。

德國之聲中文網報導，上述警示發布之際，美伊新一輪間接談判剛在瑞士日內瓦結束。此次會談由阿曼方面斡旋，被外界視為避免軍事對抗的重要窗口。儘管斡旋方表示談判取得一定進展，但未披露具體細節。

此前，美國已向中東地區加強軍事部署，區域緊張氣氛明顯升高。美國總統川普更公開表示，伊朗需在「10至15天」內達成協議，否則局勢可能出現重大變化。

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上強調，中方密切關注伊朗局勢發展，始終主張透過政治與外交手段解決爭端，反對使用或威脅使用武力。她表示，中方支持伊朗政府和人民維護國家權益，並呼籲各方保持克制，通過對話化解分歧。

與此同時，中國駐以色列使館也發布提醒，指出以色列大部分地區旅行風險等級為橙色（高風險），部分北部邊境及加沙周邊地區為紅色（極高風險）。使館建議在以中國公民密切關注當地政府發布的安全預警資訊，堅持「非必要不外出」，提前熟悉周邊避彈設施與避險路線，避免前往或靠近敏感機構與高風險區域。如遇突發情況，應第一時間報警並與使館取得聯繫。

報導指出，近期已有多個國家包括美國、加拿大以及英國、德國等，都已呼籲本國公民離開伊朗。23日，印度駐伊朗大使館再次呼籲目前仍在伊朗的印度公民通過一切可行交通方式盡快離開。

伊朗 美伊 德國

「中國男籃偷走日本勝利」挨轟 FIBA致歉、修改文案

中國造出「飛碟」了…電鷹飛車3秒起飛 能載貨、救援、通勤

