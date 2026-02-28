中國造出「飛碟」了…電鷹飛車3秒起飛 能載貨、救援、通勤

我的頻道

中國新聞組／北京28日電

中國外交部發言人林劍近日在海外社交媒體上分享了一段視頻，一架外形酷似「飛碟」的飛行器在武漢升空，數秒內完成垂直起降，精準落在指定位置，林劍配文「科幻成真」。該視頻迅速引爆網路熱議。林劍分享的「飛碟」並非電影特效，而是中國自主研發的全球首款全涵道式噸級電動垂直起降飛行器「電鷹飛車」，該飛行器預計今年實現載貨應用，2027年開始載人。

據央視、海外網報導，林劍是在2月26日在海外社交媒體向全世界分享中國這項新科技，評論區裡引來海內外網民熱烈討論，有網民留言驚嘆「在中國，現在即未來」。

人們常說的「飛行汽車」通常指電動垂直起降飛行器(eVTOL)，林劍分享的「飛碟」，是一款「中國光谷造」的全球首創全涵道式噸級電動垂直起降飛行器「電鷹飛車」。

「電鷹飛車」計畫前期應用於物流運輸及空中救援，2026年實現載貨應用，2027年...
「電鷹飛車」計畫前期應用於物流運輸及空中救援，2026年實現載貨應用，2027年開始載人。(取材自央視)
「電鷹飛車」可用於空中救援。(取材自央視)
「電鷹飛車」可用於空中救援。(取材自央視)

「電鷹飛車」由武漢電鷹科技集團研發，最大起飛重量達1.2噸，可搭載4名乘客或450公斤貨物，採純電力驅動，無需跑道，僅需4個停車位大小的區域即可起降；實現零排放、低噪音運行。自2025年7月首飛已累計試飛超130架次，3秒起飛，充電約2小時可續航150公里，設計時速可達80公里/小時，單次飛行時間超過20分鐘。

這款飛行器之所以引發廣泛關注，關鍵在於它突破了當前eVTOL的技術瓶頸。全球主流eVTOL多採用多旋翼、傾轉翼或複合翼設計，普遍存在噪音大、旋翼外露、城市適配性差等問題。「電鷹飛車」把8個動力旋翼完全包裹在機身內的涵道結構中，形成「隱形的翅膀」，能有效防止旋翼與人員、建築物碰撞，降低噪聲，安全貼近樓宇、在狹窄街巷飛行，不僅能載人，還能承擔物流運輸、應急救援等重載任務。

電鷹科技董事長蔡曉東表示，「電鷹飛車」計畫前期應用於物流運輸和空中救援，2026年將推出雙人版，率先用於物流與文旅場景；2027年拓展至載人通勤，目標售價控制在200萬元人民幣以內，同時推出「打飛的」共享模式，類似「空中滴滴」。

對普通人而言，這意味著未來出行方式可能發生根本性變化。想像一下，在武漢這樣的城市，你可以在小區樓頂呼叫飛行器，10分鐘內抵達市中心，避開地面擁堵；或在暴雨山洪中，救援隊用「飛碟」快速投送物資，無需依賴道路。它不僅改變通勤，更將重塑物流、醫療急救、城市治理等場景。「打飛的」將不再只是科幻。

林劍所分享視頻。（取材自紅星新聞）
林劍所分享視頻。（取材自紅星新聞）
林劍分享視頻，有網友留言。（取材自紅星新聞）
林劍分享視頻，有網友留言。（取材自紅星新聞）

武漢

港澳2航天員 今年有望上太空站執行任務

央視：轟6K首度飛出第一島鏈千公里 遇「外機」亮導彈

