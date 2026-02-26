我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

「學習教育」又啟動 港媒：趁地方換屆整頓領導幹部

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為四川省宜賓市江安縣司法局召開「樹立正確政績觀、科學謀畫十五五」篤學踐行專項行動專題研討會。（取材自搜狐網）
圖為四川省宜賓市江安縣司法局召開「樹立正確政績觀、科學謀畫十五五」篤學踐行專項行動專題研討會。（取材自搜狐網）

中國春節長假期結束，中共啟動在全黨開展「樹立和踐行正確政績觀」學習教育，以縣處級以上領導班子和領導幹部特別是「一把手」為重點，7月底基本結束。這是中共二十大之後，全黨開展的第4次集中學習教育。港媒分析，透過這場學習教育，將有大批好大喜功的幹部被逐出領導職位。

新華社25日發表題為「實幹擔當 為民造福——習近平總書記引領全黨樹立和踐行正確政績觀」的文章指出，一個胸懷遠大目標、立志於中華民族千秋偉業的政黨，必然憑實績立身致遠。「政績觀問題是一個根本性問題，關乎立黨為公、執政為民。」對於政績觀，習近平總書記始終有着深邃思考與明確指引，錨定為民造福的根本目的，堅守求真務實的基本路徑，把握科學精準的衡量標尺，倡導實幹擔當的鮮明導向。

近日，中共中央辦公廳印發「關於在全黨開展樹立和踐行正確政績觀學習教育的通知」。「通知」指出，經黨中央同意，在全黨開展樹立和踐行正確政績觀學習教育。

港媒署名文章分析指，從今年開始，中國的地方（省、市、縣）領導班子將陸續進行換屆，此次政績觀學習教育，也是在地方換屆之際整頓領導幹部。「習近平關於樹立和踐行正確政績觀論述摘編」也於近日出版發行，配合這場黨內活動。

文章提到，前三次學習教育主題，分別是「學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想」、「黨紀學習」、「深入貫徹中央八項規定精神」。

該文分析，「集中學習教育」目的在強化黨員幹部忠誠度和自我革命，這當中最著名的，是1942年開始的延安整風運動，確立了毛澤東在黨內的絕對領導地位。與江澤民、胡錦濤時代相比，新時代、尤其是二十大以來明顯強化了黨內的集中學習教育，年年都有。

世報陪您半世紀

習近平 中共 二十大

上一則

確保兩會期間空氣品質 北方鋼企減產30%

下一則

世界秩序斷裂西方找北京避險 梅爾茨在中美間小心周旋

延伸閱讀

紐時：川普透露談台灣時 習近平「呼吸沉重」

紐時：川普透露談台灣時 習近平「呼吸沉重」
梅爾茨會習近平 籲對俄施壓並確保台海和平

梅爾茨會習近平 籲對俄施壓並確保台海和平
智庫：習近平大規模整肅解放軍 可能妨礙中國作戰能力

智庫：習近平大規模整肅解放軍 可能妨礙中國作戰能力
習近平會見梅爾茨 就貿易問題向德國喊話

習近平會見梅爾茨 就貿易問題向德國喊話

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡