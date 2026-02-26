「學習教育」又啟動 港媒：趁地方換屆整頓領導幹部

圖為四川省宜賓市江安縣司法局召開「樹立正確政績觀、科學謀畫十五五」篤學踐行專項行動專題研討會。（取材自搜狐網）

中國春節長假期結束，中共 啟動在全黨開展「樹立和踐行正確政績觀」學習教育，以縣處級以上領導班子和領導幹部特別是「一把手」為重點，7月底基本結束。這是中共二十大 之後，全黨開展的第4次集中學習教育。港媒分析，透過這場學習教育，將有大批好大喜功的幹部被逐出領導職位。

新華社25日發表題為「實幹擔當 為民造福——習近平 總書記引領全黨樹立和踐行正確政績觀」的文章指出，一個胸懷遠大目標、立志於中華民族千秋偉業的政黨，必然憑實績立身致遠。「政績觀問題是一個根本性問題，關乎立黨為公、執政為民。」對於政績觀，習近平總書記始終有着深邃思考與明確指引，錨定為民造福的根本目的，堅守求真務實的基本路徑，把握科學精準的衡量標尺，倡導實幹擔當的鮮明導向。

近日，中共中央辦公廳印發「關於在全黨開展樹立和踐行正確政績觀學習教育的通知」。「通知」指出，經黨中央同意，在全黨開展樹立和踐行正確政績觀學習教育。

港媒署名文章分析指，從今年開始，中國的地方（省、市、縣）領導班子將陸續進行換屆，此次政績觀學習教育，也是在地方換屆之際整頓領導幹部。「習近平關於樹立和踐行正確政績觀論述摘編」也於近日出版發行，配合這場黨內活動。

文章提到，前三次學習教育主題，分別是「學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想」、「黨紀學習」、「深入貫徹中央八項規定精神」。

該文分析，「集中學習教育」目的在強化黨員幹部忠誠度和自我革命，這當中最著名的，是1942年開始的延安整風運動，確立了毛澤東在黨內的絕對領導地位。與江澤民、胡錦濤時代相比，新時代、尤其是二十大以來明顯強化了黨內的集中學習教育，年年都有。