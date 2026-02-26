習晤德總理籲帶頭捍衛自由貿易 梅爾茨也強調不脫鉤

我的頻道

記者廖士鋒／北京26日電
中國國家主席習近平（右）和外交部長王毅在釣魚台國會見德國總理。（美聯社）
中國國家主席習近平（右）和外交部長王毅在釣魚台國會見德國總理。（美聯社）

德國總理梅爾茨昨率龐大經貿代表團，抵達中國進行兩天訪問。中國國家主席習近平昨日與他會晤時指出，當前國際形勢正在經歷第二次世界大戰結束以來最深刻演變，呼籲雙方要正確把握競爭和合作的關係，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通；並喊話，帶頭做多邊主義的維護者、自由貿易的捍衛者。

雙方會後共同見證簽署5份合作文件，路透指文件關乎氣候變化、綠色轉型、動物防疫、足球、乒乓球「次要」領域；中方據報會向空中巴士追加120架訂單。

在美國總統川普關稅戰火蔓延全球之際，多個西方國家領袖近期紛訪北京，聚焦加強與中方經貿合作。習近平昨與梅爾茨會談，兩人都提到堅持自由貿易，被認為有回應川普關稅威脅的意味。

這是梅爾茨就任後首次訪問中國，率領30家重要德企前往。昨飛抵北京時，中國派出正部長級的海關總署署長孫梅君接機，規格不低。

新華社報導，習近平昨在釣魚台國賓館與梅爾茨舉行會晤時表示，中國與德國分別是全球第二、第三大經濟體。當前國際形勢「正在經歷第二次世界大戰結束以來最深刻演變」，呼籲兩國要加強戰略溝通、增進戰略互信。

習近平提到，希望德方客觀理性看待中國發展，雙方應堅持聯合國核心地位，帶頭做多邊主義的維護者、國際法治的踐行者、自由貿易的捍衛者、團結協作的宣導者，中國支持歐洲自立自強，希望歐方同中國相向而行，堅持戰略夥伴定位。

梅爾茨表示，德方珍視對北京關係，「堅定奉行一個中國政策」。德企業界高度重視中國市場，希望深化合作。他還提到，國際局勢正在發生深刻變化，德中肩負著共同應對全球挑戰的重要責任。德方期待同中方加強協調，堅持自由貿易，反對保護主義。歐盟同中國發展「可靠和持久」的經貿合作關係符合雙方利益。

路透報導，梅爾茨昨日在會談中向李強表示，德國高度重視與中國保持和深化經濟交流，同時需要確保公平合作與溝通。李強則呼籲雙方增強合作信心，共同維護多邊主義和自由貿易。

梅爾茨昨日還在北京出席德中經濟顧問委員會座談會，並且參觀故宮及德國車企賓士，之後將前往杭州，訪問宇樹科技及德企西門子能源。

梅爾茨行前表示，對華政策的基礎是強大、堅韌、富有競爭力的德國和歐盟；德國對華政策與歐盟一致，他和法國總統馬克宏、英國首相施凱爾都趕在美國總統川普前接連訪華「並非巧合」。德國須對所有國家而不僅是中國「去風險」，將「去風險」等同於中國脫鈎是錯的。

德國總理弗里梅爾茨（左）訪華。（歐新社）
德國總理弗里梅爾茨（左）訪華。（歐新社）
中國國家主席習近平（右）25日下午在北京釣魚台國賓館會見德國總理梅爾茨（左）。（...
中國國家主席習近平（右）25日下午在北京釣魚台國賓館會見德國總理梅爾茨（左）。（新華社）

