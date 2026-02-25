被列入受管制清單 大疆控告美FCC缺乏安全威脅證據

中國無人機龍頭大疆創新近日向美國第九巡回上訴法院提起上訴，挑戰美國聯邦通訊委員會（FCC）將大疆及其產品列入「受管制清單」的「不當決定」。（美聯社）

中國無人機 龍頭大疆創新近日向美國第九巡回上訴法院提起訴訟，挑戰美國聯邦通訊委員會(FCC)將大疆及其產品列入「受管制清單」的「不當決定」。大疆稱此禁令程序與實質均存瑕疵，未提供安全威脅證據。此舉違背正當程序原則，並涉嫌違反美國憲法及聯邦相關法律，將影響美國消費者與農業用戶，並限制公司在美經營權益。

環球時報指出，大疆24日表示，此舉旨在維護企業合法權益，保護依賴大疆產品卻受到禁令影響的美國消費者及廣大農業行業用戶利益。大疆並指出，FCC的決定存在嚴重程序瑕疵與實質缺陷，並稱FCC在未能提供任何實質證據證明大疆產品對美國國家安全構成威脅的情況下，即將其列入「受管制清單」，此舉違背正當程序原則，並涉嫌違反美國憲法及聯邦相關法律。

觀察者網提到，大疆在全球民用無人機市場長期保持70%以上的市占率，在美國消費、商用及政府等無人機市場占有約70%至90%的絕對占比。美國州和地方1800多個執法機構中，超過80%使用大疆產品，如2024年紐約警察局擁有40架大疆無人機，約占其無人機機隊的40%；密蘇里州堪薩斯(Kansas City)警方的18架無人機中，近一半來自大疆；德州艾爾帕索(El Paso)市配備有24座大疆自動化無人機機庫。

報導指，2024年美國國會通過法案，要求對大疆無人機進行「安全審查」，若審查發現產品構成「安全風險」，需停止在美銷售新型無人機。2025年底，FCC宣布將所有外國製造的新型無人機及零部件列入「受管制清單」。

在上述禁令公布後，美國消費市場及農業用戶出現「囤貨潮」，二手交易平台相關設備價格飆升200%，單周大疆產品銷售額年增超8倍。大量美國的影視創作者、農業科技人員及應急救援人員透過社交媒體表達對禁令的不滿，並向州議員與白宮 發出呼籲信，表示大疆產品在價格與性能上無可替代。

實際上，這並非大疆首次向美國政府提起訴訟。新京報提到，大疆曾於2024年10月18日及2025年10月14日，因被列入美國國防部 「中國軍事企業清單」(CMC List)，對美國國防部提起上訴。去年12月23日，FCC公布即日起禁止大疆及所有美國以外製造的無人機。