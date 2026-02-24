南韓二次電池技術被中反超 機器人、電動車…差距續擴大

我的頻道

記者謝守真╱綜合報導
南韓調查發現，與中國在多項關鍵技術領域的差距持續擴大，曾經領先的二次電池領域也被中國超越。圖為四川宜賓的鋰金屬固態電池成套線局部。(新華社)
南韓調查發現，與中國在多項關鍵技術領域的差距持續擴大，曾經領先的二次電池領域也被中國超越。圖為四川宜賓的鋰金屬固態電池成套線局部。(新華社)

在全球科技競爭持續加劇下，南韓長期引以為傲的核心技術優勢正面臨挑戰。南韓科學技術資訊通信部最新提交的「2024年度技術水準評估結果（草案）」顯示，韓中在多項關鍵技術領域的差距持續擴大，曾經領先的二次電池領域也被中國超越。

韓聯社指，「草案」顯示，以全球最高技術水準國家美國為基準，2024年南韓與美國技術差距為2.8年；中國與美國差距為2.1年，韓中之間相差0.7年。同時，南韓與美國之間的技術差距由3.2年縮小至2.8年，減少0.4年；但在對中國的比較中，南韓自2022年首次被中國超越，當時差距為0.2年，2024年擴大0.5年。

報導另提到，此次評估圍繞11個領域136項國家核心技術，對韓、中、日、歐、美5個國家和地區的論文與專利進行定量分析，並結合1180名專家問卷調查的定性評價綜合形成。在整體技術水準方面，以美國為100%計，歐盟為93.8%，中國為86.8%，日本為86.2%，南韓為82.8%。

而在對50項國家戰略技術的評估中，與美國相比，南韓的技術差距為2.6年，中國為1.4年，「中國追趕勢頭尤為明顯」。南韓較2022年的3年差距縮小0.4年，而中國同期縮小0.8年，戰略技術差距加速收窄。

此外，報導稱，2022年，南韓在二次電池領域曾獨居第一，當時領先0.9年。但2024年評估顯示，中國已躍居第一，南韓與中國之間形成0.2年的技術差距。同樣，在2022年南韓位居第二的半導體與顯示領域，2024年技術差距方面，南韓落後美國0.7年、中國落後美國0.8年；在技術水準占比上，南韓為91.2%，中國為91.5%，中國實現反超。

在全球科技競爭加劇的狀況下，韓媒亞洲日報1月曾指，南韓國策研究機構產業研究院報告顯示，在機器人、自動駕駛、電動車及半導體等核心產業，南韓的競爭力已被中國追趕。報告指，中國在半導體產業的研發、成品生產、產品服務及國內需求等環節均超過南韓，尤其在細分技術、價格和基礎建設等30項評估指標中，有超過六成被評為中國更具優勢。

南韓 電動車 歐盟

