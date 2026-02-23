川普再耍「關」刀 恐引發新訴訟 中官媒：視變化應對

有分析指出，美國最高法院推翻川普的關稅政策，將使川普在即將到來的川習會上處於劣勢。(美聯社)

美國最高法院裁定總統川普 去年實施的全球性關稅 無效，川普隨後宣布將改用其他法源向各國開徵15%進口關稅。央視旗下自媒體「玉淵譚天」昨引述專家稱，中方不排除根據實際變化作出評估和調整；如果美方以其他法律工具繼續加徵新關稅，將由美國企業與消費者承擔，並可能引發新一輪訴訟，「越是加徵關稅，代價就越由美國自己人承擔」。

中國外交部和商務部尚未回應美國最高法院的相關裁定及川普的最新舉措。至於美國最新加徵的「臨時關稅」，文章稱，這次援引的是很久沒使用的「1974年貿易法」第122條，但美國這項關稅生效後，很可能一樣面臨被控訴的風險。

玉淵潭天引述對外經濟貿易大學教授崔凡表示，如美方停止相關措施或下調稅率，中方不排除會根據實際變化作出評估和調整的可能性；但如果美方以其他法律工具繼續加徵新關稅，中方也會研判是否採取相應措施。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘指，裁決確實削弱了川普在對中國貿易談判的優勢，但這並不等於北京自動獲得更多讓步空間。他認為中國仍需考慮到財政能力與地緣政治限制，而與俄羅斯等國的合作關係也給中國帶來一定負擔。

玉淵潭天指出，此次裁決及行政令均明確，依據IEEPA加徵的關稅沒有法律基礎，將終止執行。自去年2月起，美方對中加徵IEEPA關稅主要分兩類，一是所謂「芬太尼關稅」，目前對中的稅率10%；二是「對等關稅」，執行10%稅率，其餘24%暫緩。行政令規定，這些關稅將「盡快終止徵收」。

對先前已徵收的關稅如何處理，玉淵潭天提到，中國政法大學史曉麗表示，雖然最高法院判決及行政令未明文規定是否退還，依照美國海關法，美國進口商有權向海關提出退稅 申請。實際上，這些關稅大部分由美國企業和消費者承擔。美國紐約聯邦儲備銀行測算，2025年前11個月，對外出口商負擔的最大單月關稅僅約14%，顯示多數由美國進口商承擔。