我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

川普再耍「關」刀 恐引發新訴訟 中官媒：視變化應對

中國新聞組╱北京23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
有分析指出，美國最高法院推翻川普的關稅政策，將使川普在即將到來的川習會上處於劣勢。(美聯社)
有分析指出，美國最高法院推翻川普的關稅政策，將使川普在即將到來的川習會上處於劣勢。(美聯社)

美國最高法院裁定總統川普去年實施的全球性關稅無效，川普隨後宣布將改用其他法源向各國開徵15%進口關稅。央視旗下自媒體「玉淵譚天」昨引述專家稱，中方不排除根據實際變化作出評估和調整；如果美方以其他法律工具繼續加徵新關稅，將由美國企業與消費者承擔，並可能引發新一輪訴訟，「越是加徵關稅，代價就越由美國自己人承擔」。

中國外交部和商務部尚未回應美國最高法院的相關裁定及川普的最新舉措。至於美國最新加徵的「臨時關稅」，文章稱，這次援引的是很久沒使用的「1974年貿易法」第122條，但美國這項關稅生效後，很可能一樣面臨被控訴的風險。

玉淵潭天引述對外經濟貿易大學教授崔凡表示，如美方停止相關措施或下調稅率，中方不排除會根據實際變化作出評估和調整的可能性；但如果美方以其他法律工具繼續加徵新關稅，中方也會研判是否採取相應措施。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘指，裁決確實削弱了川普在對中國貿易談判的優勢，但這並不等於北京自動獲得更多讓步空間。他認為中國仍需考慮到財政能力與地緣政治限制，而與俄羅斯等國的合作關係也給中國帶來一定負擔。

玉淵潭天指出，此次裁決及行政令均明確，依據IEEPA加徵的關稅沒有法律基礎，將終止執行。自去年2月起，美方對中加徵IEEPA關稅主要分兩類，一是所謂「芬太尼關稅」，目前對中的稅率10%；二是「對等關稅」，執行10%稅率，其餘24%暫緩。行政令規定，這些關稅將「盡快終止徵收」。

對先前已徵收的關稅如何處理，玉淵潭天提到，中國政法大學史曉麗表示，雖然最高法院判決及行政令未明文規定是否退還，依照美國海關法，美國進口商有權向海關提出退稅申請。實際上，這些關稅大部分由美國企業和消費者承擔。美國紐約聯邦儲備銀行測算，2025年前11個月，對外出口商負擔的最大單月關稅僅約14%，顯示多數由美國進口商承擔。

世報陪您半世紀

關稅 川普 退稅

上一則

谷愛凌奪金 觀眾丟下5星旗 她沒撿…網上掀兩派論戰

下一則

美關稅無常 學者分析：中國手握利器 有底氣有底牌

延伸閱讀

川普擬2階段打到伊朗屈服 紐時曝伊代理勢力密謀襲美2據點

川普擬2階段打到伊朗屈服 紐時曝伊代理勢力密謀襲美2據點
川普4月訪中拚大場面 美中關係走向取決關稅與台灣

川普4月訪中拚大場面 美中關係走向取決關稅與台灣
應對川普 台要守住底氣

應對川普 台要守住底氣
川普全球新關稅讓中國、巴西變贏家 台日韓處境尷尬

川普全球新關稅讓中國、巴西變贏家 台日韓處境尷尬

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
女子除夕在監控看到父親對著空桌獨自吃餃子。(視頻截圖)

除夕夜父獨自吃餃子 女兒看監控哭了 驅車800公里返鄉

2026-02-20 09:30

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋