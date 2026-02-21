訪華前 梅爾茨徵詢專家如何讓中國傾聽德國的聲音

我的頻道

中國新聞組／即時報導
德國總理梅爾茨24日訪華。圖為他在2月13日第62屆慕尼黑安全會議開幕式上致辭。（新華社）
德國總理梅爾茨將於2月24日至26日訪問中國，這是他去年5月上任以來首次訪華。德國媒體透露，為了此行，梅爾茨日前特地與數名中國問題專家共進晚餐，收集他們的建議。一名與會者透露，梅爾茨希望此行能和中國領導層建立聯繫。

面對美國總統川普上任後為世界政經格局帶來的諸多不確定性，今年以來，多國領導人接連前往中國，期盼透過強化與中國的連結對沖川普的衝擊。梅爾茨則將在中國馬年第一個上班日就到訪中國。

中國網路媒體「觀察者網」指出，關注中國議題的德國網路媒體「中國平台」（China Table）報導，為了此次中國行，梅爾茨日前邀請六位中國問題專家共進晚餐，其中包括三名學者、一名作家及兩名商界人士。

參加當晚餐會的中國歐盟商會前主席伍德克（Jörg Wuttke）透露，在大約兩小時的餐敘間，梅爾茨及其團隊提出許多精準的問題並認真傾聽意見。伍德克說，梅爾茨想知道如何與中國領導層建立聯繫，「對他來說，了解如何讓中國傾聽（德方）意見至關重要。」

伍德克認為，梅爾茨此行主要任務之一是為德國工業界爭取更加公平的貿易環境。

「中國平台」還提到，梅爾茨此前讀過德國作家關於台海問題的著作。而這次，中國問題專家們則向他推薦了美國青年學者王丹（Dan Wang）的新書「Breakneck」（「極速：中國對建設未來的探索」）。

「亞洲周刊」早前曾報導，史丹佛大學胡佛研究所研究員王丹這本新書顛覆了美國精英對中國的刻板印象，掀起一場深度反思。報導稱，王丹翔實的田野觀察與數據分析，超越了傳統「意識形態對立」的敘事框架，指出中國是「工程師治國」，而美國是「律師治國」，強調中美競爭不是簡單的善惡對立，而是一場治理模式、國家能力與未來願景的較量。

王丹表示，美國精英階層多出自法學院，這種「律師治國」的傳統，強調程序正義、權利保障與制衡機制，本質上是防禦性思維——防止濫權、保護既得利益。然而，這種模式在面對需快速決策、大規模協調與長期戰略投入的國家工程時，往往顯得遲緩、僵化甚至癱瘓。

王丹說，最典型例子便是高鐵建設。2008年，中美幾乎同時提出發展高鐵的願景。中國在隨後20年間，建成了全球最龐大的「八縱八橫」高鐵網路，總里程突破4.2萬公里，覆蓋從東南沿海到西北荒漠的廣袤國土。美國儘管早在2008年就規畫加州高鐵項目，預算330億美元，但十多年過去，如今僅建成不到300公里的測試段，卻已花費超過110億美元，總成本預估將飆升至千億美元，然而竣工仍遙遙無期。

