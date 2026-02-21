「如何讓中國傾聽意見？」 德總理訪華前先做1件事

德國總理梅爾茨即將訪華。(路透)

德國 總理梅爾茨將於2月24日至27日訪問中國，這是他去年5月上任以來首次訪華。德國媒體報導，梅爾茨最近特意與數名中國問題專家共進晚餐，收集他們對此次訪華行程的建議。一名專家透露，梅爾茨希望此行能和中國領導層建立聯繫。

觀察者網引述路透報導，梅爾茨18日在基民盟的一場活動上表示，他將在下周訪問中國期間尋求合作機會。梅爾茨說，他此行的目標是討論「歐洲和德國與中國之間未來的合作」。

「從戰略上看，我們有興趣在世界上尋找那些與我們志同道合、行事方式相近，尤其是願意與我們共同塑造未來的伙伴，從而使我們國家繼續保持繁榮和高度社會保障。」梅爾茨說。

關注中國議題的德國網絡媒體「中國平台」(China Table)18日的報導聚焦梅爾茨如何籌備訪華行程。報導稱，他邀請了6位中國問題專家共進晚餐，其中包括三名學者、一名作家以及兩名商界人士。

參加晚餐會的中國歐盟 商會前主席伍德克(Jörg Wuttke)透露，在大約2小時的時間內，梅爾茨及其團隊提出了許多精準的問題並認真傾聽意見。伍德克說，梅爾茨想知道如何與中國領導層建立聯繫，「對他來說，了解如何讓中國傾聽(德方)意見至關重要。」

伍德克是在華歐洲企業界具有影響力的代表人物，目前擔任大成全球諮詢公司–奧爾布賴特石橋集團(DGA)合伙人。他認為，梅爾茨此次訪華的主要任務之一是為德國工業界爭取更加公平的貿易環境。

「中國平台」提到，梅爾茨此前讀過德國作家關於台海問題的著作。而這一次，中國問題專家們向他推薦了科技分析師、青年學者王丹 (Dan Wang)的著作《Breakneck》(飛速發展：中國探索未來之路)。

另據德國商報報導，此次梅爾茨訪華將有約30位企業高管隨行，包括拜爾製藥、大眾汽車、西門子、阿迪達斯、奔馳、漢高、DHL、德國商業銀行、寶馬、空客等公司。據悉，有意向隨行的商界高管人數遠遠超過30人。