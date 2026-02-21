中過去5年加速製造核潛艇 年度下水數量首度超美

我的頻道

中國新聞組／北京21日電

國際戰略研究所(IISS)本月發布的一份最新報告稱，過去五年，中國大幅加快了核動力潛艇的製造，年度下水數量首次超過美國。

德國之聲中文網報導，這份報告指出，中國在2021年至2025年間下水的潛艇數量超過了過去十年的總和，其中包括根據商業衛星圖像在葫蘆島和作戰基地識別出的第七艘和第八艘「晉」級(094型)核動力彈道導彈潛艇(SSBN)。此外，配備垂直發射系統(VLS)的093B型商III型核動力攻擊潛艇(SSN)的建造數量也在不斷增加。

衛星圖像和美國方面的評估表明，自2022年以來，中國已有多達9艘093B型核潛艇下水，這意味著其生產速度約為每年兩艘。

報告指出，雖然中國在核潛艇設計和品質上還稍弱於美歐，但隨著水下核潛艇數量的不斷增加，對這些國家來說構成日益嚴峻的挑戰。

儘管中國潛艇的核動力彈道導彈潛艇巡邏活動主要侷限於南海，中國正通過引入射程更遠的巨浪-3(JL-3)導彈來擴大其打擊範圍。預計將在2030年前開始生產下一代096型核潛艇。

報導說，根據德國數據平台Statista截至2026年1月的數據顯示，美國擁有全球規模最大的核潛艇艦隊，共71艘，而中國以32艘位居第二，但其潛艇生產速度正在快速提升。

德國

