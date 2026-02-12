我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

李強考察稀土 強調技術突破 路透：暗示握有對美競爭籌碼

記者陳宥菘／綜合報導
中國國務院總理李強10日赴江西贛州調研當地稀土企業及科研機構。（新華社）
中國國務院總理李強10日赴江西贛州調研當地稀土企業及科研機構。（新華社）

中國國務院總理李強近日前往礦產豐富，素有「稀土王國」、「世界鎢都」之稱的江西贛州考察。他表示，稀土在發展先進製造業、推動綠色低碳轉型等方面的重要價值日益凸顯，並強調要「積極推進關鍵核心技術攻關，努力打造稀土科技創新高地」。

稀土已成為中國面對美中貿易戰與對外關係的利器。路透解讀，李強的一番話是暗指去年中國突然收緊稀土出口管制後，稀土製造商所經歷的動盪，中國更是藉這次考察暗示其在戰略礦產領域與美國的競爭中握有籌碼。

新華社報導，李強9日至10日江西贛州調研，期間前往中國科學院贛江創新研究院和稀土永磁材料製造商「富爾特」等有關稀土企業考察，了解稀土領域科研進展和成果轉化情況，與企業、科研機構負責人座談。

李強指出，稀土在發展先進製造業、推動綠色低碳轉型等方面的「重要價值日益凸顯」。他並作出指示，「要合理開發稀土資源，加強統籌規畫，優化產業佈局，健全回收體系，提高節約集約利用水平」。他強調要「積極推進關鍵核心技術攻關，努力打造稀土科技創新高地」。要促進產學研用深度融合，拓展稀土科技在新能源、新材料等領域的應用，推動全產業鏈協同聯動、暢通循環。

贛州聚集多家中國龍頭稀土企業與科研平台。江西日報報導，以稀土和鎢為主的有色金屬新材料產業在當地2024年規模以上工業企業營收規模近2千億元人民幣（約289.1億美元），據贛州市政府發布，該產業去年規工營收增幅高達13.5%。

值得一提的是，中共總書記習近平9日也在北京考察機器人、人工智慧等科技與未來產業。春節前的考察歷來是中國最高領導層傳遞政策方向的重要契機，中國第一、二號人物分別前往美中角力中競爭最激烈及最具殺傷力的產業視察，更加凸顯科技與稀土之於中國的戰略意義。

稀土 李強 國務院

上一則

港府罰款「蘋果日報」3公司各38萬美元 擬剔除公司登記

下一則

來港投資移民申請破3000宗估吸115億美元 高才通申請去年跌3成

延伸閱讀

前中共軍委廖錫龍告別式 出現胡錦濤署名花圈

前中共軍委廖錫龍告別式 出現胡錦濤署名花圈
中共前軍委委員廖錫龍告別式 禮堂出現胡錦濤署名花圈

中共前軍委委員廖錫龍告別式 禮堂出現胡錦濤署名花圈
中外交部宣布：施凱爾明到訪 願共同開啟中英關係新篇章

中外交部宣布：施凱爾明到訪 願共同開啟中英關係新篇章
習近平會見訪中芬蘭總理 稱「大國」要講平等、法治

習近平會見訪中芬蘭總理 稱「大國」要講平等、法治

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃