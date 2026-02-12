李強考察稀土 強調技術突破 路透：暗示握有對美競爭籌碼

中國國務院總理李強10日赴江西贛州調研當地稀土企業及科研機構。（新華社）

中國國務院 總理李強 近日前往礦產豐富，素有「稀土 王國」、「世界鎢都」之稱的江西贛州考察。他表示，稀土在發展先進製造業、推動綠色低碳轉型等方面的重要價值日益凸顯，並強調要「積極推進關鍵核心技術攻關，努力打造稀土科技創新高地」。

稀土已成為中國面對美中貿易戰與對外關係的利器。路透解讀，李強的一番話是暗指去年中國突然收緊稀土出口管制後，稀土製造商所經歷的動盪，中國更是藉這次考察暗示其在戰略礦產領域與美國的競爭中握有籌碼。

新華社報導，李強9日至10日江西贛州調研，期間前往中國科學院贛江創新研究院和稀土永磁材料製造商「富爾特」等有關稀土企業考察，了解稀土領域科研進展和成果轉化情況，與企業、科研機構負責人座談。

李強指出，稀土在發展先進製造業、推動綠色低碳轉型等方面的「重要價值日益凸顯」。他並作出指示，「要合理開發稀土資源，加強統籌規畫，優化產業佈局，健全回收體系，提高節約集約利用水平」。他強調要「積極推進關鍵核心技術攻關，努力打造稀土科技創新高地」。要促進產學研用深度融合，拓展稀土科技在新能源、新材料等領域的應用，推動全產業鏈協同聯動、暢通循環。

贛州聚集多家中國龍頭稀土企業與科研平台。江西日報報導，以稀土和鎢為主的有色金屬新材料產業在當地2024年規模以上工業企業營收規模近2千億元人民幣（約289.1億美元），據贛州市政府發布，該產業去年規工營收增幅高達13.5%。

值得一提的是，中共總書記習近平9日也在北京考察機器人、人工智慧等科技與未來產業。春節前的考察歷來是中國最高領導層傳遞政策方向的重要契機，中國第一、二號人物分別前往美中角力中競爭最激烈及最具殺傷力的產業視察，更加凸顯科技與稀土之於中國的戰略意義。