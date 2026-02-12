我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

中印戰略對話 重申是合作夥伴非競爭對手

記者廖士鋒／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外交部副部長馬朝旭（左）10日與印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）在新德里舉行新一輪中印戰略對話。（取材自中國外交部網站）
中國外交部副部長馬朝旭（左）10日與印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）在新德里舉行新一輪中印戰略對話。（取材自中國外交部網站）

中國與印度外交關係改善的趨勢仍在持續，繼上個月中共中聯部副部長孫海燕率團到印度訪問後，排名第一的中國副外長馬朝旭近日也訪問印度舉行中印戰略對話，雙方「堅持中印兩國是合作夥伴而不是競爭對手」的戰略認知，並提到雙方貿易、擴大朝聖、簡化簽證程序等合作，包括「從政治和戰略」高度處理雙邊貿易相關關切。

據中國外交部官網，馬朝旭10日與印度外交秘書唐勇勝在新德里舉行新一輪中印戰略對話。「雙方就國際形勢、各自內外政策、共同關心的國際地區問題和中印雙邊關係等進行了友好、坦誠、深入溝通」。雙方「堅持中印兩國是合作夥伴而不是競爭對手、互為發展機遇而不是威脅的戰略認知」。雙方同意相互支持彼此今明兩年擔任金磚主席國工作，支持多邊主義，加強全球南方團結合作，捍衛國際公平正義，推動世界多極化。馬朝旭此次訪印還參加金磚國家協調人會議。

而印度外交部發言人賈斯瓦爾說，雙方回顧了雙邊關係的積極發展勢頭，並探討如何透過加強人文交流和解決敏感問題等方式進一步推進雙邊關係。印度教徒報指出，貿易和實控線的穩定是會談首要議題，所謂「敏感問題」是印方關切中國稀土的出口管制措施。

印度外交部披露，印方對岡仁波齊—瑪旁雍措朝聖路線順利恢復表示肯定，並希望擴大朝聖規模。雙方認識到有必要儘早達成新版的航空運輸協定，同意繼續採取措施簡化簽證手續促進民間交流。另也包括「從政治和戰略」高度處理雙邊貿易相關關切。中方也表示，中國「理解並尊重」印度加入聯合國安理會的願望。

此外，在美國國務卿魯比歐15至16日訪問匈牙利之前，中共政治局委員兼外長王毅已於昨日到訪該國，隨後他將轉赴德國出席慕尼黑安全會議。路透指出，德國總理梅爾茨屆時將分別會見王毅與魯比歐。

印度 王毅 魯比歐

上一則

來港投資移民申請破3000宗估吸115億美元 高才通申請去年跌3成

下一則

7歲娃懵了 約定「1個讚跳繩1下」減重 不到一天點讚180萬

延伸閱讀

黎智英判刑20年 魯比歐：不公正、應給予人道假釋

黎智英判刑20年 魯比歐：不公正、應給予人道假釋
美俄烏3方會談前 王毅晤紹伊古：中俄加大互挺核心利益

美俄烏3方會談前 王毅晤紹伊古：中俄加大互挺核心利益
俄安全會議秘書蕭伊古抵北京 將與王毅會談

俄安全會議秘書蕭伊古抵北京 將與王毅會談
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃