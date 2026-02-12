中印戰略對話 重申是合作夥伴非競爭對手

中國外交部副部長馬朝旭（左）10日與印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）在新德里舉行新一輪中印戰略對話。（取材自中國外交部網站）

中國與印度 外交關係改善的趨勢仍在持續，繼上個月中共中聯部副部長孫海燕率團到印度訪問後，排名第一的中國副外長馬朝旭近日也訪問印度舉行中印戰略對話，雙方「堅持中印兩國是合作夥伴而不是競爭對手」的戰略認知，並提到雙方貿易、擴大朝聖、簡化簽證程序等合作，包括「從政治和戰略」高度處理雙邊貿易相關關切。

據中國外交部官網，馬朝旭10日與印度外交秘書唐勇勝在新德里舉行新一輪中印戰略對話。「雙方就國際形勢、各自內外政策、共同關心的國際地區問題和中印雙邊關係等進行了友好、坦誠、深入溝通」。雙方「堅持中印兩國是合作夥伴而不是競爭對手、互為發展機遇而不是威脅的戰略認知」。雙方同意相互支持彼此今明兩年擔任金磚主席國工作，支持多邊主義，加強全球南方團結合作，捍衛國際公平正義，推動世界多極化。馬朝旭此次訪印還參加金磚國家協調人會議。

而印度外交部發言人賈斯瓦爾說，雙方回顧了雙邊關係的積極發展勢頭，並探討如何透過加強人文交流和解決敏感問題等方式進一步推進雙邊關係。印度教徒報指出，貿易和實控線的穩定是會談首要議題，所謂「敏感問題」是印方關切中國稀土的出口管制措施。

印度外交部披露，印方對岡仁波齊—瑪旁雍措朝聖路線順利恢復表示肯定，並希望擴大朝聖規模。雙方認識到有必要儘早達成新版的航空運輸協定，同意繼續採取措施簡化簽證手續促進民間交流。另也包括「從政治和戰略」高度處理雙邊貿易相關關切。中方也表示，中國「理解並尊重」印度加入聯合國安理會的願望。

此外，在美國國務卿魯比歐 15至16日訪問匈牙利之前，中共政治局委員兼外長王毅 已於昨日到訪該國，隨後他將轉赴德國出席慕尼黑安全會議。路透指出，德國總理梅爾茨屆時將分別會見王毅與魯比歐。