「警惕日本軍國主義滲透」軍網點名張本智和、寶可夢、柯南

中國軍網點名張本智和。（取材自中國軍網）

乒乓球亞洲杯男單決賽上演「中日大戰」之前，中國軍網便點名張本智和、寶可夢、柯南，提醒要警惕日本 軍國主義滲透文體領域。文章發布後不久便衝熱搜第一，閱讀量高達1.3億。有中國網民扒出張本智和祭拜日本神社歷史，稱「必須堅決剿滅」；但也有網友冷淡以對，稱不關心也不想知道這些，還有人表示「機器貓，柯南，從小就看」。

「中國軍網 」微信 公號文章表示，近日，「寶可夢」拜鬼事件、「名偵探柯南」與「我的英雄學院」聯動事件，再次提醒我們，日本軍國主義在文體領域，依然陰魂不散。

文章稱，這並非偶然。2023年12月22日，The Rampage在一檔電視節目中表演「SOLDIER LOVE」，舞蹈中的敬禮動作讓人想起納粹 禮；2024年8月，張本智和與石川佳純參拜供奉日本侵略者東鄉平八郎的東鄉神社；2024年10月，Snow Man 在其專輯「RAYS」的MV中，出現刻有「岡村寧次」名字及「昭和15年」字樣的武士刀畫面；2025年11月27日，三笘薫和小球員合影時，拿著印有二戰中最後投降的日本軍人，被視為「日本軍國主義幽靈」的小野田寬郎的圖片……。

張本智和與石川佳純此前去參拜供奉日本侵略者東鄉平八郎的東鄉神社。(取材自微博)

文章指出，日本右翼透過體育和演藝偶像、動漫遊戲、教科書，以青少年喜愛的形式灌輸歪曲歷史，旨在從根本上截斷真實歷史記憶，為復活軍國主義埋下伏筆，「所有愛好和平的人都應警惕日本軍國主義在文體領域的滲透」。

不少中國網民聞訊，紛扒出張本智和都做過什麽？張本智和父母張宇（後改名張本宇）、張凌都曾是中國的乒乓球運動員。張本智和2014年加入日本籍，將「張」姓改為日本姓「張本」，這也是長期以來引發中國網友不滿的主要原因。

此前，張本智和與石川佳純一同拜東鄉神社。東鄉神社在日本東京都澀谷區，而東鄉平八郎在日俄戰爭中的旅順戰役、甲午戰爭以及八國聯軍侵華等事件中扮演重要角色。