我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃／MVP得主不是四分衛 海鷹沃克三世近28年跑衛第一人

寒流後遺症 紐約客電費、瓦斯費恐增10%

「警惕日本軍國主義滲透」軍網點名張本智和、寶可夢、柯南

中國新聞組／北京9日電
中國軍網點名張本智和。（取材自中國軍網）
中國軍網點名張本智和。（取材自中國軍網）

乒乓球亞洲杯男單決賽上演「中日大戰」之前，中國軍網便點名張本智和、寶可夢、柯南，提醒要警惕日本軍國主義滲透文體領域。文章發布後不久便衝熱搜第一，閱讀量高達1.3億。有中國網民扒出張本智和祭拜日本神社歷史，稱「必須堅決剿滅」；但也有網友冷淡以對，稱不關心也不想知道這些，還有人表示「機器貓，柯南，從小就看」。

「中國軍網 」微信公號文章表示，近日，「寶可夢」拜鬼事件、「名偵探柯南」與「我的英雄學院」聯動事件，再次提醒我們，日本軍國主義在文體領域，依然陰魂不散。

文章稱，這並非偶然。2023年12月22日，The Rampage在一檔電視節目中表演「SOLDIER LOVE」，舞蹈中的敬禮動作讓人想起納粹禮；2024年8月，張本智和與石川佳純參拜供奉日本侵略者東鄉平八郎的東鄉神社；2024年10月，Snow Man 在其專輯「RAYS」的MV中，出現刻有「岡村寧次」名字及「昭和15年」字樣的武士刀畫面；2025年11月27日，三笘薫和小球員合影時，拿著印有二戰中最後投降的日本軍人，被視為「日本軍國主義幽靈」的小野田寬郎的圖片……。

張本智和與石川佳純此前去參拜供奉日本侵略者東鄉平八郎的東鄉神社。(取材自微博)
張本智和與石川佳純此前去參拜供奉日本侵略者東鄉平八郎的東鄉神社。(取材自微博)

文章指出，日本右翼透過體育和演藝偶像、動漫遊戲、教科書，以青少年喜愛的形式灌輸歪曲歷史，旨在從根本上截斷真實歷史記憶，為復活軍國主義埋下伏筆，「所有愛好和平的人都應警惕日本軍國主義在文體領域的滲透」。

不少中國網民聞訊，紛扒出張本智和都做過什麽？張本智和父母張宇（後改名張本宇）、張凌都曾是中國的乒乓球運動員。張本智和2014年加入日本籍，將「張」姓改為日本姓「張本」，這也是長期以來引發中國網友不滿的主要原因。

此前，張本智和與石川佳純一同拜東鄉神社。東鄉神社在日本東京都澀谷區，而東鄉平八郎在日俄戰爭中的旅順戰役、甲午戰爭以及八國聯軍侵華等事件中扮演重要角色。

日本 微信 納粹

上一則

斯諾克世界大獎賽／趙心童奪冠 寫中國球員最佳戰績

下一則

沉寂52天 孫穎莎4：3亞洲杯首封后

延伸閱讀

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透
高市雪崩式勝利 長期政權已然成型

高市雪崩式勝利 長期政權已然成型
冬奧／馬里寧技驚四座 美國力壓日本奪花滑團體金牌

冬奧／馬里寧技驚四座 美國力壓日本奪花滑團體金牌
中媒評論：若高市早苗壓倒性勝出 日本修憲沒阻力

中媒評論：若高市早苗壓倒性勝出 日本修憲沒阻力

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差
比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F