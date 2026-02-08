我的頻道

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

中國態度放軟了？ 傳已批准多項稀土輸日

記者廖士鋒／北京8日電
日媒報導，中國已批准多項對日稀土出口。 (新華社)
日媒報導，中國已批准多項對日稀土出口。 (新華社)

日本首相高市早苗去年11月初發表涉台言論後，東京與北京關係緊張，迄今已滿三個月，不只日本水產品出口中國受阻，中國早前還公告將加強軍民兩用物項對日出口管制；不過在日本眾議員大選前，中國對日本的制裁措施似乎有放軟跡象，傳出北京已批准多項對日稀土出口。

中國1月6日宣布加強兩用物項對日本出口管制，涵蓋七類稀土、稀有金屬、電子設備等數百種產品。日本共同社2月6日則引述貿易消息人士稱，中國在1月加強上述出口管制後，已批准多項對日稀土出口。日方一度擔憂中國加強管制將導致出口暫停，但實際並未全面禁運。相關申請據稱是加強管制前提交，日本企業正在密切關注今後能否繼續獲批。

同時，有日企人士透露，過去一個月，中國對日出口用於鋁加工的鎂陷入停滯。此外，從中國向日本出口用於工業品生產的合金以及從日本向中國出口零組件，出現被中國有關部門要求提交以往不需要的文件等情況。

中國批准多項對日稀土出口消息傳出之際，正值美國甫召集55國舉行「關鍵礦產部長級會議」之後，當時日本也有到美參與。但對於中國是否因考量美方布局而批准稀土對日出口，報導並未明確提及，僅指出中國警惕日美歐加快擺脫稀土採購對中依賴的動向，因此「可能展現努力確保穩定供應的姿態」，避免招致違反國際規則的批評。

稍早也傳出中國在加強管制後收緊了審查，要求提交補充文件，中國商務部發言人何咏前上個月底曾就此指，中國禁止對「一切參與提升日本軍事實力的其他最終使用者」用途出口，其目的是制止「再軍事化」和擁核企圖，但對符合確保屬民事用途等條件的出口申請，「都會得到批准」。

近日傳出日本在南鳥島附近海域水下6000公尺深處挖到富含稀土的礦泥，對此中國外交部發言人林劍僅回應指出，「我們注意到日本國內近年來一直都有這樣的報導」。

日本 稀土 高市早苗

日本眾議院大選 高市早苗力拚重回「可開戰正常國家」

日本眾議院選舉今登場 高市早苗賭上首相大位 選戰變數一次看

日本眾院選前之夜朝野催票 高市早苗警告勿樂觀翻盤

高市推崇佘契爾夫人 日版鐵娘子搶選票 宣傳片破億次播放惹議

高市推崇佘契爾夫人 日版鐵娘子搶選票 宣傳片破億次播放惹議

