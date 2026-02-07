隱喻兩岸？央視新劇「太平年」描述五代十國掀熱議

央視在2026年開年推出聚焦五代十國時期的央視歷史題材劇集「太平年」。（取材自太平年劇照）

中國央視在2026年開年，推出聚焦五代十國時期的央視歷史題材巨作「太平年」，而五代十國作為亂世，歷史情節旁根錯節，外界常認為其冷門。不過「太平年」掀起熱議，引起中國對五代十國歷史的學習熱。劇集以「止戈為太平」為主題，傳遞反戰思想，被指具有強烈的現實意義，從歷史隱喻兩岸關係，有召喚和平統一的目的。

「太平年」選取背景是中國歷史上最難影視化的五代十國，從前期籌劃到開機拍攝，歷經近10年打磨，耗資人民幣3.5億元製作的50集大劇，講述吳越國君主錢弘俶棄王權保民生，主動「納土歸宋」，助力天下統一的故事。目前中國全網相關話題瀏覽量已超過18億次。

中國媒體「南風窗」評論，在當下國際地緣政治背景下，這種「不戰而屈人之兵」的和平，具有強烈的現實觀照意義。中國歷史研究院副院長李國強更指，劇中「納土歸宋」的主線，承載的不是簡單的版圖聚合、疆域合成，而是中華民族對「統一」這一歷史大勢的高度認同。

在中國有觀點認為，該劇並非預言，而是一種召喚；聲稱「太平年」並非簡單鼓吹「武統」或「和統」，而是通過千年歷史回響，提出一個根本性命題：「在民族復興的大勢面前，地方割據是否還有存在的正當性？個體或集團利益，能否凌駕於全體同胞福祉之上？」；也有輿論認為，其向台灣社會傳遞的訊息清晰而溫和，「納土歸一」不是屈服，而是智慧；不是失去，而是回歸；不是終點，而是新太平的起點。

近年來中國影劇界推出多部具有強烈國家統一隱喻的作品，比如2025年推出紀念台灣光復80周年的「澎湖海戰」、2025年播出聚焦1949年潛伏台灣的地下黨員吳石故事的「沉默的榮耀」等。