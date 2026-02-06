衝火車前…搶救與中關係 立陶宛總理認設台代表處「犯大錯」

我的頻道

中國新聞組／北京6日電
立陶宛總理魯吉尼涅。（歐新社）
立陶宛總理魯吉尼涅。（歐新社）

眼看歐洲多國領導人紛紛訪華拉近關係，立陶宛也急了？立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）近日接受波羅的海通訊社（BNS）獨家訪問時表示，立陶宛未與歐盟及美國就相關行動進行協調，便在首都維爾紐斯設立台灣代表處搶先出頭，「結果付出了代價」，魯吉尼涅直白說：「立陶宛確實是衝到火車前面，結果輸了」；但中國官媒環球時報指出，此前中國同立陶宛關係受到的嚴重損害，立陶宛執政者想要修復關係，絕非口頭認個錯就可以。

魯吉尼涅指出，其他歐洲國家在某種程度上仍設法與中國維持務實關係，但立陶宛方面很可能犯下重大錯誤；她認為，歐洲採取統一立場是處理對中關係的最佳策略，「如果我們要建立某些關係或推動相關計畫，就必須考量本國利益，什麼對我們的國家和人民有利，應該放在第一位」，「如果這對我們的國家和人民沒有好處，我們為什麼要脫離整個歐盟，走上一條注定沒有結果的路？這正是一個例子，顯示國際關係中需要不同的戰術。」

維爾紐斯與北京過去幾年一直因如何恢復雙方外交代表機構而陷入僵局，起因正是駐立陶宛台灣代表處（Taiwanese Representative Office in Lithuania）的名稱爭議。2025年9月上任的魯吉尼涅政府在施政計畫中，納入「將與中國的外交關係恢復至與其他歐盟國家相同外交層級」的目標。

她說，立陶宛目前正與中國展開談判的「第一小步」，雙方持續溝通，但也補充指出，在尋求關係正常化的過程中，必須與歐盟及美國協調立場。「我們必須將自己放在更大整體的脈絡中，並共同做出對立陶宛特別有利的決定。在關係與聯繫受損、甚至完全中斷之後，要讓關係恢復正常，將是一段非常艱難而漫長的旅程。」

觀察者網指出，不過，就在魯吉尼涅釋放「修復意願」的同時，立陶宛總統瑙塞達卻仍在發表不負責任的言論；他還炒作稱，與中國「過於親密」會造成風險，「立陶宛清楚與中方過於親密伴隨的所有風險」，

環球時報報導，近兩個月來，法國總統、愛爾蘭總理、芬蘭總理、英國首相相繼訪華，西班牙首相和德國總理也或將訪華，顯示越來越多的歐洲領導人主張發展對華務實合作，地處波羅的海的立陶宛，不可能感受不到中歐關係的進一步升溫。

雖然維爾紐斯有比過去更迫切的對華「止損」意願，然而，僅有口頭表態是遠遠不夠的，需要拿出更有誠意的行動，切實糾正錯誤，為關係正常化創造條件。

