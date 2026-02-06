我的頻道

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

美封鎖石油輸入… 王滬寧：堅定挺古巴反對外來干涉

中國新聞組／北京6日電
正當美國總統川普施壓古巴、封鎖其石油輸入之際，古巴派遣特使訪問北京，北京高層接連出面表態力挺。中共政治局常委兼政協主席王滬寧昨日在北京會見古共政治局委員兼外長羅德里格斯時表態「中方將堅定支持古方反對外來干涉的正義鬥爭」，中共政治局委員兼外長王毅也強調，堅定支持古巴維護國家主權和安全，願繼續提供力所能及的支持和幫助。

據新華社報導，王滬寧昨日在北京會見古巴共產黨和政府特使身分的羅德里格斯時表示，「中方將堅定支持古方反對外來干涉的正義鬥爭，共同維護發展中國家正當權益」。羅德里格斯表示，中國「對全球南方意味著希望」，並感謝「對古巴的無私援助」，願同中國一道「共同捍衛國際公平正義」。

稍早，俄羅斯衛星通訊社引述俄羅斯總統助理烏沙科夫說法稱，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭於4日視訊會晤中，「兩國元首就委內瑞拉和古巴局勢交換了意見，一致同意保持雙方與加拉加斯和哈瓦那之間已有的合作水平」。

王毅昨與羅德里格斯會談時指出，「堅定支持古巴維護國家主權和安全，反對外部勢力無理干涉」。他還強調，願繼續提供力所能及的支持和幫助。羅德里格斯則表示，「感謝中方堅定支持古巴人民反對外部封鎖制裁」，並提供寶貴幫助，重申古巴「恪守一個中國原則」。

劉海星4日也向羅德里格斯表示，雙方同為共產黨執政的社會主義國家，雖處於不同大陸，但心始終緊密連在一起。他稱「中方堅定支持古巴走社會主義道路，支持古方反對外來干涉和封鎖」。

委國臨時總統任命美制裁對象當部長 內外勢力間走鋼索

再揮大刀 川普關稅威脅石油供應國 古巴外長怒轟「殘酷侵略行為」

路透：委內瑞拉臨時總統未切斷與中俄關係 遭美情報機關質疑

不滿美國施壓 委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

