新聞焦點／合作發展黃金市場 香港講心 大陸講金

香港 流行的粵語俚語，有句「講心唔講金」，那意思是要重情義別只談利益，如此情懷即使今天的香港也難遇。最近港府 公布發展黃金市場的系列安排，其中包括香港黃金倉儲3年增至2000公噸、與上海黃金交易所簽合作協議等等。香港財經界認定香港這回是「講心」，即融入和服務中國大陸經濟，但大陸財經界則指是「講金」，因這與大陸經濟新局構思相搭，令香港能收穫真金即大利益。

香港官員確實天天「講心」，凡事都會把「國家」放在前面。提出發展黃金大計，一如港府財經官員所說，是因黃金作為全球金融體系的基石之一，其獨特的物理屬性、稀缺性和避險功能，使其在各國儲備及資產多元配置中不可或缺，其中大有為國分憂之情。

具體發展黃金市場的大計，港府交給財經事務及庫務局打理，財庫局已公布一系列發展黃金市場的措施，分香港本地建設和與大陸合作兩部分，其實大陸合作部分，主要是將上海金交所引入香港。

在香港來說，重點一是香港政府全資擁有的公司所管理的香港黃金中央清算系統要在年內試營運；二是香港政府上半年要提交立法建議，把貴金屬納入基金及單一家族辦公室的優惠稅制合資格投資範圍；三是推動香港機場管理局及金融機構，拓展香港黃金倉儲容量，以3年超過2000公噸為目標，令香港成為全球黃金儲存地；四是是全新的香港黃金基金上市，透過香港黃金基礎設施，進行所有實金交易及黃金儲存等等。

陸港合作部分，香港主要是與上海黃金交易所合作，已簽訂合作協議中重點是兩項前瞻性安排，即建立香港黃金中央結算系統的高層次協作治理架構，香港政府全資擁有「港金結算公司」，港府財庫局局長擔任董事會主席，上海黃金交易所代表出任副主席；二是開拓實物基礎設施協同及市場互聯互通新路徑，雙方將探索依託上海黃金交易所實物倉儲管理體系，為香港本地及海內外市場參與者的黃金業務提供實物存儲服務。

如果從全球政經局勢動盪，金價 狂升，黃金避險角色日益吃重去看，港府的這些設想和努力都順理成章，香港財經界沒有質疑聲音，反而有勸進之心，認為港府的動作還略嫌保守，實在可以大膽一些，或說更大張旗鼓一點，大膽一點的如建言港府將實物黃金抵押並發展為可派息的金融產品，大張旗鼓一點的如建議港府擔綱，籌建世界黃金聯盟等等。

大陸財經界對香港的市場和官府動作都盯得很緊，港府剛公布黃金市場發展大計，大陸財經界就有報料，說港府這回是真的講心，那是報效祖國的一顆紅心，因為港府發展黃金市場，其實來自中央當局的規畫，即香港未來不再只吃樓市股市，而要重點發展金市。香港機場旁正開二興建的超級金庫，目標其實不只存那2000公噸黃金，而是要建成「東方的諾克斯堡」。

北京財經界又有觀點，說建超級金庫，不只是為替人存金，一是要做大香港黃金交易所，令全球黃金交易資金，特別是有資產避險需求的資金，流向香港。由於香港仍是自由港，資金自由出入，黃金也自由出入，大陸黃金交易巨增，但因由黃金管制、又有上稅務問題，終是麻煩，未來黃金交易，也可大量存放香港和在香港交易。與上海交易所不同，香港那叫做離岸黃金，可以為國分憂。

進一步的說法，則是將之與人民幣國際化大計相連，意思是未來人民幣可在香港去換實物黃金，這樣用人民幣做交易的外商，就不愁收了人民幣換不回來，還可繞過美元結算系統，又直接又方便。去年香港黃金期貨交易額暴漲217%，應該就是有先知之鴨。

還有更厲害點的說法，認為一方面有人民幣國際化背景，一方面有中美之爭最終在金融領域，中美早晚要爭奪流動性和定價權，一旦貨幣戰起，人民幣和美元的終極戰場，可能就在黃金。這些說法聽上去步步是「大棋論」，卻又順理成章，到底是講金還是講心，可以觀察香港黃金市場年內能走到哪一步。