中國人大代表在巴黎被劫830萬美元珠寶 網咋舌：真有錢

中國新聞組╱北京1日電
一名中國人大代表在巴黎住處遭搶劫，被竊價值830萬美元珠寶。圖為巴黎警方街頭維安。(歐新社)
一名中國人大代表在巴黎住處遭搶劫，被竊價值830萬美元珠寶。圖為巴黎警方街頭維安。(歐新社)

法國媒體披露，一名中國人大代表近日在巴黎住家遭入室搶劫，價值高達約830萬美元的珠寶與奢侈品被盜，引發法國社會與輿論關注。法國檢方已介入調查，惟至今未公布受害者身分與其在巴黎居住的具體背景。這起搶劫案引發外界咋舌，網友好奇受害者身分，也對其擁有如此高的財力議論紛紛。

綜合法國TF1電視台、俄羅斯新聞通訊社報導，這起案件發生於1月30日深夜至31日凌晨，地點位於巴黎西部的第16區。該區為法國首都著名高檔住宅區，治安向來良好。消息指出，兩名嫌犯趁夜潛入受害者住處行竊，當時屋內男子正在熟睡。

巴黎檢察院表示，受害者在睡夢中遭到襲擊，頭部被擊中後受傷，所幸傷勢並不嚴重。嫌犯隨後迅速逃離現場，帶走包括名表、胸針及多件高價珠寶在內的貴重物品。警方初步估計，失竊財物總值約600萬至700萬歐元，折合約710萬至830萬美元。

檢方指出，警方在現場未發現明顯強行闖入的痕跡，是否涉及熟人犯案或提前踩點，仍有待進一步釐清。檢察官辦公室也強調，目前尚無證據顯示有任何機密文件或敏感資料被竊取，案件性質仍以重大刑事竊盜與暴力侵入住宅為主。

值得注意的是，外電報導對受害者身分描述略有差異。TF1電視台與俄通社稱其為「中國高官」，而法媒則明確指出，受害者是一名中國「lawmaker」，即中國人大代表。不過，兩個版本的報導均未透露其姓名、確切官銜，也未說明其長期或短期居住巴黎的原因。

警方消息人士透露，案發時可能有兩名嫌犯涉案，並由一名隨行的中國副手向警方提供初步資訊。目前巴黎檢察院已指示司法警察展開全面調查，釐清嫌犯身分、作案動機及是否涉及跨國犯罪集團。

此案也再度引發外界對巴黎治安狀況的討論。近年來，法國首都高價值目標住宅遭竊事件時有所聞，部分案件更鎖定外籍政商人士。分析指出，涉案金額之高，加上受害者具官方身分，恐使案件複雜性升高，後續發展仍有待觀察。

截至目前，法國檢警尚未公布是否有嫌犯落網，相關調查仍在進行中。

