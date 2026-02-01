施凱爾上海行 「中文十級」的女星同行 她有個中文名

英國首相施凱爾(右)近日訪問上海，陪同他的並非外交官或學者，而是英國女星羅莎蒙派克。(取材自中新網)

英國首相施凱爾 近日訪問上海，出席文化交流活動時，現場一幕引發不少關注，陪同他與中國學生互動的，並非外交官或學者，而是英國女星羅莎蒙．派克（Rosamund Pike）。這位曾獲金球獎 肯定的影星對不少中國觀眾而言，她還有一個更熟悉的名字：裴淳華。

綜合媒體報導，裴淳華與中國觀眾的緣分，可追溯至2015年。當年她隨電影「消失的愛人」赴上海宣傳時，公開自己的中文名字。這個名字並非隨意取用，而是精心構思而來：「裴」與其英文姓氏Pike音近；「淳」寓意坦率、正直與質樸；「華」既象徵中國，也取「花」的諧音，與其本名Rosamund所代表的玫瑰意象相互呼應。她曾分享，有時在倫敦街頭聽到有人用中文喊她的名字，仍會下意識轉身，那一刻讓她感到親切而溫暖。

此次隨施凱爾同行亮相上海，裴淳華並非單純的「明星陪同」，而是長期文化交流的自然延伸。她多年來學習中文，曾在節目中自如使用中文俗語，甚至以幽默方式講出「脫褲子放屁」等俚語，被中國網友戲稱為「中文十級學者」。這種對語言的熟練掌握，也讓她在中英文化交流場合中顯得格外親近。

在影視作品上，裴淳華橫跨文藝與商業領域，從「傲慢與偏見」的端莊長姐，到「消失的愛人」中冷冽複雜的妻子，再到「007：擇日而亡」的臥底角色，形象多變。而鏡頭之外，她同時也是妻子與母親。她的丈夫尤儒筆（Robie Uniacke）同樣熱愛中文，裴淳華的中文名正是由他所取；兩名兒子更在「漢語橋」世界小學生中文秀中屢獲佳績，家庭成員共同投入中文學習，形成獨特的文化氛圍。

裴淳華多次在受訪時表示，中國文化中對家庭、集體與歸屬感的重視，令她深受觸動。她也從閱讀中國經典、接觸當代文學中，重新思考人類在危機面前的選擇與價值。

在施凱爾上海行程接近尾聲之際，這位「中文十級」英國女星的出現，讓原本嚴肅的外交訪問增添了一層柔性文化意涵。