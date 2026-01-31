中英「破冰」對沖美國…川普警告英國：勿與中國做生意

英國首相施凱爾飛抵上海後，冒雨前往豫園觀賞馬年花燈，施凱爾還向隨行人員問起「馬」在中國的寓意。（美聯社）

英國首相施凱爾 29日與中國國家主席習近平 在北京會談後，雙方建立定多項夥伴關係，也同意展開機制性對話。但此行引發美國總統川普 關注，他29日警告英國勿與中國做生意。美媒分析指出，中英關係破冰顯示，雙方在面對反覆無常的華盛頓，尋找各自的應對之道。

新華社披露施凱爾此行達成的11項成果，包含「發展中英長期穩定的全面戰略夥伴關係」，同意建立「中英高級別氣候與自然夥伴關係」，恢復舉行「中英高級別安全對話」。同時，雙方將在今年內舉辦新一輪「戰略對話和經濟財金對話」、「經貿聯委會會議」等機制性對話，並將舉辦「中英企業家委員會會議」，加強雙向貿易合作。

報導稱，雙方歡迎成立「中英金融工作組」並召開首次會議，歡迎中國銀行倫敦分行成為第二家在英國的人民幣清算行，並將共辦中英保險論壇。

施凱爾是最新一位訪中的西方國家領袖。他29日與習近平會談，並共進午餐，共約3小時。施凱爾表明，希望英中建立更成熟的關係，包含擴大市場准入、降低關稅與達成投資協議。

對此，川普29日出席美國第一夫人梅蘭妮亞同名紀錄片首映時指稱，「他們這麼做很危險，我也認為，加拿大與中國做生意會更危險」；「加拿大狀況不佳，很糟糕，不能視中國為解答」。

施凱爾日前在飛往中國專機上明言，由於英美長期密切合作，英國可持續強化英中經濟關係，「也不會惹惱川普」。

紐約時報分析指出，施凱爾此次訪問是一場務實的博弈，寄希望於更緊密的關係能為他的國家帶來更多經濟增長，習近平則在尋找戰略突破口，以拉攏美國的重要盟友；英國主動示好有助於北京證明，無論華盛頓如何努力在日益加劇的競爭中孤立中國，中國仍是西方不可或缺的合作夥伴。

分析並指出，中國希望確保英國仍是一個可靠的出口市場，尤其是對電動汽車、太陽能板和電池等高附加值產品而言。由於房地產危機遲遲未能化解，中國經濟的增長更加依賴出口，這也在全球範圍內引發與中國的貿易摩擦。