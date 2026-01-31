我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

中英「破冰」對沖美國…川普警告英國：勿與中國做生意

中國新聞組／北京31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國首相施凱爾飛抵上海後，冒雨前往豫園觀賞馬年花燈，施凱爾還向隨行人員問起「馬」在中國的寓意。（美聯社）
英國首相施凱爾飛抵上海後，冒雨前往豫園觀賞馬年花燈，施凱爾還向隨行人員問起「馬」在中國的寓意。（美聯社）

英國首相施凱爾29日與中國國家主席習近平在北京會談後，雙方建立定多項夥伴關係，也同意展開機制性對話。但此行引發美國總統川普關注，他29日警告英國勿與中國做生意。美媒分析指出，中英關係破冰顯示，雙方在面對反覆無常的華盛頓，尋找各自的應對之道。

新華社披露施凱爾此行達成的11項成果，包含「發展中英長期穩定的全面戰略夥伴關係」，同意建立「中英高級別氣候與自然夥伴關係」，恢復舉行「中英高級別安全對話」。同時，雙方將在今年內舉辦新一輪「戰略對話和經濟財金對話」、「經貿聯委會會議」等機制性對話，並將舉辦「中英企業家委員會會議」，加強雙向貿易合作。

報導稱，雙方歡迎成立「中英金融工作組」並召開首次會議，歡迎中國銀行倫敦分行成為第二家在英國的人民幣清算行，並將共辦中英保險論壇。

施凱爾是最新一位訪中的西方國家領袖。他29日與習近平會談，並共進午餐，共約3小時。施凱爾表明，希望英中建立更成熟的關係，包含擴大市場准入、降低關稅與達成投資協議。

對此，川普29日出席美國第一夫人梅蘭妮亞同名紀錄片首映時指稱，「他們這麼做很危險，我也認為，加拿大與中國做生意會更危險」；「加拿大狀況不佳，很糟糕，不能視中國為解答」。

施凱爾日前在飛往中國專機上明言，由於英美長期密切合作，英國可持續強化英中經濟關係，「也不會惹惱川普」。

紐約時報分析指出，施凱爾此次訪問是一場務實的博弈，寄希望於更緊密的關係能為他的國家帶來更多經濟增長，習近平則在尋找戰略突破口，以拉攏美國的重要盟友；英國主動示好有助於北京證明，無論華盛頓如何努力在日益加劇的競爭中孤立中國，中國仍是西方不可或缺的合作夥伴。

分析並指出，中國希望確保英國仍是一個可靠的出口市場，尤其是對電動汽車、太陽能板和電池等高附加值產品而言。由於房地產危機遲遲未能化解，中國經濟的增長更加依賴出口，這也在全球範圍內引發與中國的貿易摩擦。

施凱爾 習近平 川普

上一則

路透：繼字節、阿里 DeepSeek獲批有條件買輝達H200

下一則

施凱爾逛豫園賞花燈 買48元蝴蝶酥讚「嘗一口就幸福」

延伸閱讀

川普才說伊朗想談判 獨立媒體爆料他可能授權最快周日開打

川普才說伊朗想談判 獨立媒體爆料他可能授權最快周日開打
沒有下次的川普 讓台有更多下次？

沒有下次的川普 讓台有更多下次？
施凱爾訪中 台應認清時勢

施凱爾訪中 台應認清時勢
川普大讚華許聰明、優秀且強勢：他確實想降息

川普大讚華許聰明、優秀且強勢：他確實想降息

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫