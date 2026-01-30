我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

提攜張又俠的伯樂廖錫龍29日火化 久未露面胡錦濤的花圈出現葬禮

記者黃國樑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
廖錫龍告別式的禮堂內，也擺有胡錦濤署名的花圈。（取材自央視新聞）
廖錫龍告別式的禮堂內，也擺有胡錦濤署名的花圈。（取材自央視新聞）

新華社昨報導，中共中央軍委原委員、解放軍原總後勤部部長廖錫龍因病於1月23日在北京逝世，享年85歲。他的遺體昨29日在北京八寶山革命公墓火化。新加坡聯合早報報導，據昨晚央視新聞聯播畫面顯示，他的葬禮上出現中共前總書記胡錦濤署名的花圈。

就在中共軍方高層人事震盪，原中央軍委副主席張又俠與中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立因「嚴重違紀違法」被立案審查調查時，作為張又俠軍旅生涯最重要的伯樂的廖錫龍接著過世引發矚目。

廖錫龍擔任成都軍區副司令員時，張又俠就在他手下第十四軍四十師當副師長。等到廖錫龍升任成都軍區司令員時，張又俠被提拔為陸軍第十三軍軍長。

而廖錫龍又是胡錦濤主政時期的重要軍方將領。他在胡錦濤10主政期間，同時擔任了10年總後勤部部長。

新華社報導稱，29日上午，八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低回。正廳上方懸掛著黑底白字的橫幅「沉痛悼念廖錫龍同志」，橫幅下方是廖錫龍的遺像。廖錫龍的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的黨旗。

報導並稱，廖錫龍病重期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等中共政治局七常委、中國國家副主席韓正和胡錦濤等，前往醫院看望或通過各種形式對廖錫龍逝世表示哀悼，並向廖錫龍的親屬表示慰問。

昨晚「新聞聯播」在播報上述中共高層的名字的同時，皆輔以所署名花圈的畫面，其中就包括久未露面的胡錦濤署名花圈。

胡錦濤最後一次公開亮相，是2022年12月江澤民逝世時，他前往醫院為江澤民送別。而在此前的2022年10月22日，胡錦濤出席中共二十大閉幕儀式。

當時，胡錦濤疑因不滿二十大人事布局中，他的門生胡春華未再入列政治局委員，在總書記習近平授意後被中共中央辦公廳副主任孔紹遜和另一名不明身分人員帶離會場。

中共 張又俠 江澤民

上一則

嫣然天使醫院走到十字路口 該走向哪裡？

下一則

菲律賓參議員促驅逐中外交官 北京回嗆：乾脆驅逐中國大使

延伸閱讀

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位
媒體狂問張又俠落馬 中國國防部：越純潔越有戰鬥力

媒體狂問張又俠落馬 中國國防部：越純潔越有戰鬥力
中共前軍委委員廖錫龍告別式 禮堂出現胡錦濤署名花圈

中共前軍委委員廖錫龍告別式 禮堂出現胡錦濤署名花圈
張又俠落馬震驚華府 美前軍官：他和其他解放軍將領不一樣

張又俠落馬震驚華府 美前軍官：他和其他解放軍將領不一樣

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」