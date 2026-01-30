我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

2026年春運2月2日啟動 估95億人次創新高 年增5.3%

中國新聞組／北京30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國今年春運為期40天，跨區域人員流動量預計達95億人次，將創歷史新高。（中新社）
中國今年春運為期40天，跨區域人員流動量預計達95億人次，將創歷史新高。（中新社）

中國2026年春運將從2月2日開始，到3月13日結束，為期40天，中國國家發改委預估，今年春運全社會跨區域人員流動量將達到95億人次，將創下歷史新高，相較去年的90.2億人次，年增5.3%，其中自駕出行占比達八成左右，鐵路、民航客運量預計分別達到5.4億人次和9500萬人次，總體規模和單日高峰均有望超過歷史新高，今年春節假期長達九天，返鄉探親及旅遊出行將更加旺盛。

據界面新聞報導，國務院新聞辦公室29日舉行新聞發布會，介紹2026年春運形勢和工作安排，預估今年春運期間，自駕將繼續成為出行主流，占比達八成左右。鐵路、民航客運量預計分別將達到5.4億人次和9500萬人次，總體規模和單日高峰均有望超過歷史同期。

國發委副主任李春臨表示，今年春運呈現新特點，節前出行相對分散，節後相對集中。從出行方式看，自駕出行規模高位運行，先返鄉再旅行成為新趨勢。

今年農曆春節假期共九天，從2月15日放到23日，為中國最長春節假期，預計能刺激旅遊消費。

針對春運高峰期間交通運輸需要持續滿負荷運轉的情況，將加強重點設施和重點時段的能源電力供應保障。在重點設施方面，做好鐵路、公路沿線電力、油品供應；在重點時段方面，做好低溫雨雪冰凍天氣的應對準備。

此外，中國新能源車眾多，充電需求也快速增長。中國交通運輸部運輸服務司負責人高博表示，截至2025年底，全國高速公路服務區已累計建成電動汽車充電樁7.15萬個，2025年新增2萬個，充電服務保障能力有了明顯提升。

春運 春節 自駕

上一則

港去年2500學生受騙 警覺不足失款逾3800萬美元

下一則

毛孩無礙吸客 港貓餐廳生意增 狗入食肆年中批首輪申請

延伸閱讀

聯邦凍資 曼哈頓第二大道地鐵延伸線恐停擺

聯邦凍資 曼哈頓第二大道地鐵延伸線恐停擺
聯邦撤資 跨哈德遜河隧道工程恐停擺

聯邦撤資 跨哈德遜河隧道工程恐停擺
香港高鐵增16站遍19省市直達110站點 到無錫省2小時

香港高鐵增16站遍19省市直達110站點 到無錫省2小時
「沉默的道釘」華工精神 再現加州鐵路博物館

「沉默的道釘」華工精神 再現加州鐵路博物館

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」