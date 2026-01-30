2026年春運2月2日啟動 估95億人次創新高 年增5.3%

中國今年春運為期40天，跨區域人員流動量預計達95億人次，將創歷史新高。（中新社）

中國2026年春運 將從2月2日開始，到3月13日結束，為期40天，中國國家發改委預估，今年春運全社會跨區域人員流動量將達到95億人次，將創下歷史新高，相較去年的90.2億人次，年增5.3%，其中自駕 出行占比達八成左右，鐵路、民航客運量預計分別達到5.4億人次和9500萬人次，總體規模和單日高峰均有望超過歷史新高，今年春節 假期長達九天，返鄉探親及旅遊出行將更加旺盛。

據界面新聞報導，國務院新聞辦公室29日舉行新聞發布會，介紹2026年春運形勢和工作安排，預估今年春運期間，自駕將繼續成為出行主流，占比達八成左右。鐵路、民航客運量預計分別將達到5.4億人次和9500萬人次，總體規模和單日高峰均有望超過歷史同期。

國發委副主任李春臨表示，今年春運呈現新特點，節前出行相對分散，節後相對集中。從出行方式看，自駕出行規模高位運行，先返鄉再旅行成為新趨勢。

今年農曆春節假期共九天，從2月15日放到23日，為中國最長春節假期，預計能刺激旅遊消費。

針對春運高峰期間交通運輸需要持續滿負荷運轉的情況，將加強重點設施和重點時段的能源電力供應保障。在重點設施方面，做好鐵路、公路沿線電力、油品供應；在重點時段方面，做好低溫雨雪冰凍天氣的應對準備。

此外，中國新能源車眾多，充電需求也快速增長。中國交通運輸部運輸服務司負責人高博表示，截至2025年底，全國高速公路服務區已累計建成電動汽車充電樁7.15萬個，2025年新增2萬個，充電服務保障能力有了明顯提升。