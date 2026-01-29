我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞紀錄片「重返白宮前20天」首映 可能獲高額報酬

復出無望？趙薇「空降」直播間 10分鐘後黑屏了

施凱爾訪北京 中國宣布下調威士忌關稅至5%、積極考慮對英免簽

記者廖士鋒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國首相施凱爾29日與中國領導人會談後，中方宣布多項措施。圖為李強在人民大會堂北大廳為施凱爾舉行歡迎儀式。(中新社)
英國首相施凱爾29日與中國領導人會談後，中方宣布多項措施。圖為李強在人民大會堂北大廳為施凱爾舉行歡迎儀式。(中新社)

英國首相施凱爾29日與中國國家主席習近平、總理李強會見與會談，新華社30日披露相關「積極成果」，包含中國對威士忌的關稅將從10%下調為5%，中國積極考慮單方面對英國免簽，以及各項金融與經濟合作機制和文件等。

據新華社披露的11項成果，包含「雙方致力於發展中英長期穩定的全面戰略夥伴關係」，同意建立「中英高級別氣候與自然夥伴關係」，恢復舉行「中英高級別安全對話」。

同時，將在今年內舉辦新一輪「戰略對話和經濟財金對話」、「經貿聯委會會議」等機制性對話，並且，還將舉辦「中英企業家委員會會議」，同意進一步加強雙向貿易投資合作。

雙方歡迎成立「中英金融工作組」並召開首次會議。歡迎中國銀行倫敦分行成為第二家在英人民幣清算行，將共同舉辦「中英保險論壇」。

中國表態「積極考慮對英國公民實施單方面免簽政策」，同時將威士忌酒進口關稅稅率由10%降至5%。

雙方領導人見證簽署經貿、農食、文化、市場監管、執法合作等領域12個政府間合作文件，雙方還達成了金融、衛生、傳媒、教育等領域多個合作文件，並且原則同意恢復兩國立法機構正常交往。中國歡迎有意願的英國議員多前往中國參訪，了解真實的中國。

英國首相府公布，雙方簽署的10項協議涉及打擊跨國有組織犯罪和非法移民的合作、建立雙邊服務夥伴關係、英中服務貿易協定聯合可行性研究、合格評定領域的合作、英國對中國的出口、加強中英聯合經濟貿易委員會的工作、家事服務和體育產業的合作、技術與職業教育培訓（TVET）合作、食品安全、動植物檢疫合作、健康合作。

英方還提到，英國和中國將啟動新的合作夥伴關係，以擴大英國世界領先的服務業在中國的業務，並且響應英國企業提出的簡化在中經營流程的要求，同時中國確認對訪問中國不超過30天的英國公民實施免簽政策。雙方也同意進行一項「可行性研究」，探討是否就雙邊服務貿易協定展開談判。如果達成協議，將為在中開展業務的英國公司制定

明確且具有法律約束力的規則，這些措施旨在幫助英國企業每年向中國銷售價值130億英鎊的服務成長。

李強 施凱爾 習近平

上一則

4月川習會前將有新一輪中美貿易談判？中國商務部回應了

下一則

金晨疑肇事逃逸 曾上節目自豪「開最猛的車」

延伸閱讀

英相施凱爾1/31訪日 將與高市早苗談防務合作

英相施凱爾1/31訪日 將與高市早苗談防務合作
英國首相訪中之際 AZ宣布將在中國投資150億美元

英國首相訪中之際 AZ宣布將在中國投資150億美元
英首相府：中國確認開放英民眾赴中30天內免簽

英首相府：中國確認開放英民眾赴中30天內免簽
習近平會見施凱爾稱中英合作「一馬當先」 願積極考慮對英單方面免簽

習近平會見施凱爾稱中英合作「一馬當先」 願積極考慮對英單方面免簽

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
4星座2026人生重開機 他長久努力終於被看見

4星座2026人生重開機 他長久努力終於被看見
好市多會員這10項福利 易被忽略

好市多會員這10項福利 易被忽略