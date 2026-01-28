我的頻道

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

張又俠落馬3天 董軍視訊俄防長 是否遞補中央軍委待觀察

中國新聞組╱北京28日電
中共中央軍委副主席張又俠被官宣落馬三天後，解放軍發布國防部長董軍27日與俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）視訊通話的消息。在此之前，中俄兩軍高層互動多由張又俠領銜。

董軍說，在中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭戰略引領下，2025年中俄兩國圍繞紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年展開系列重要交往，兩軍在團組互訪、聯合演巡、專業交流等方面取得新成果，彰顯兩軍關係的高水準和特殊性。

董軍表示，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年和「中俄睦鄰友好合作條約」簽署25周年，中方願與俄方一道，認真落實兩國元首重要共識，加強戰略協作，豐富合作內涵，共同提升應對各類風險挑戰的能力，攜手為全球安全穩定注入正能量。

據發布，別洛烏索夫說，近年來，普亭總統和習近平主席引領俄中新時代全面戰略協作夥伴關係深入發展，達到歷史最高水準，兩軍交流合作勢頭良好、成果豐碩。俄方願與中方加強兩軍戰略磋商，深化聯合行動、人員培訓等領域務實合作，推動雙方戰略協作向更高水準邁進。

公開資料顯示，張又俠2017年出任中央軍委副主席後，中俄兩軍高層互動多由他領銜，曾數度率團訪問俄羅斯，並在北京會見來訪的俄軍高層。董軍2023年12月出任國防部長後，張又俠領銜與俄軍互動未見改變。

據解放軍發布，2025年11月20日，張又俠應邀訪問俄羅斯期間與別洛烏索夫舉行會談。2024年10月15日，張又俠在北京會見來訪的別洛烏索夫。

2023年11月8日，普亭在莫斯科會見到訪的張又俠。此外，張又俠也與時任俄國防長紹伊古（Sergei Shoigu）舉行會談。

張又俠與中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立24日被官宣落馬後，中央軍委7人領導班子僅剩主席習近平、副主席張升民2人。64歲的董軍是否會被提拔遞補中央軍委委員，仍有待觀察。

啟程訪中 英相：與習近平會晤 不會激怒川普

張又俠落馬撼動中國政壇 習近平一尊地位不容挑戰

張又俠落馬後 董軍與俄羅斯防長視訊通話

美國防部前官員：中共軍委少了張又俠 誤判風險將升高

