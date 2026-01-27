英相1/28訪華「不在美中間選邊」 批前任未訪「失職」

我的頻道

中國新聞組／北京27日電
英國首相施凱爾28日訪中國。(路透)
英國首相施凱爾28日訪中國。(路透)

英國首相施凱爾28日將抵達中國，展開為期三天的訪問行程，期間與中國領導人舉行會晤。據唐寧街10號消息人士透露，「施凱爾認為，前幾任首相不去中國是失職」，此行將重啟中英「黃金時代」商業對話。施凱爾26日接受彭博採訪表示，英國不必在美、中之間做出選擇，他在本周啟程訪問中國之前宣揚將為英國企業帶來「重大機遇」。

觀察者網綜合路透、金融時報等媒體報導，施凱爾是近八年來首位訪問中國的英國首相。消息人士透露，「視而不見，假裝中國無關緊要是魯莽的，只會讓英國更加貧窮、更加不安全」。施凱爾也強調，現在是時候拒絕在所謂「黃金時代」和「冰河時代」間作出那種「過於簡單化的二元選擇」了。並指施凱爾「準備對中國發動他的魅力攻勢」，他希望加強與這個世界第二大經濟體的商業合作。

施凱爾在唐寧街10號對彭博記者：「我經常被要求在國家之間作出選擇，但我不會這麼做。我記得在推進美英貿易協議時，所有人都告訴我必須在美國和歐洲之間作出選擇，而我回答『我不會作這種選擇』。」

施凱爾堅稱英國可以在不激怒川普、也不損害與美國關係的情況下，與中國國家主席習近平會面，否認對待中美兩國需作取捨。他明確表示：「我們與美國保持非常緊密的關係，我們當然希望如此，並將在安全和防務領域繼續維持這種合作關係。同樣地，面對中國這個全球第二大經濟體以及其中蘊含的商業機遇，選擇視而不見並不明智。」

●英媒：中駭入英官員手機長達數年

另據英國每日電訊報獨家報導，施凱爾訪中前夕，傳出中國在2021至2024年曾駭入歷任首相幕僚等高階官員手機，且相關行動不排除延續至今。

報導指出，2021至2024年期間，受北京當局支持的駭客曾以強生（Boris Johnson）、特拉斯（Liz Truss）、蘇納克（Rishi Sunak）等歷任首相最親近的幕僚及其他政府官員為下手目標。目前不清楚這三位首相的手機是否也曾遭駭。

英相施凱爾訪中前夕：看好中英經貿合作 不在美中之間選邊

英相施凱爾即將訪中之際 傳中國駭入英官員手機數年

批北約盟軍惹眾怒 川普改口讚揚英軍 歐洲多國抵制美加墨世界杯

川普指北約盟軍在阿富汗躲後方 改口讚英軍偉大勇敢

