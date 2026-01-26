殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

繼瀋飛融媒大量報導殲35、殲35A型戰鬥機新年開飛後，成飛融媒也開始亮相大批殲20型戰鬥機的改進型號殲20A型，其中包括一部分尚未完成空軍塗裝、保留黃色／灰色底漆塗裝、正處於出廠試飛狀態的殲20A型戰鬥機，意味著在去年「九三」大閱兵之後，殲20A型戰鬥機似已大量出現，正式邁入「5.5代戰機」時代。 黃皮機地面滑行。(取材自觀察者網)

觀察者網報導，相比首飛已經15年的殲20型戰鬥機，殲20A型戰鬥機在氣動外形有了明顯的改變，其中最為直觀的改進是座艙後面有一個「超音速鼓包」的結構。這一結構可以讓殲20A戰鬥機多帶航油，更可以讓殲20A多安裝電子設備。此外，按照公開論文的說法，這個「超音速／跨音速鼓包」甚至有利於減阻，有助提高戰機的超音速／跨音速飛行性能。

另外，殲20A型戰鬥機的蒙皮塗裝材料變深，從殲20的銀色、銀灰色色調變成黑灰色色調，塗裝的變化意味著殲20A型戰鬥機使用的低可探測性塗料的材料發生了變化，吸收雷達波的性能應當更強了。

作為殲20的改進型號，殲20A其最大的改進應當來自於航空電子系統。目前看到的殲20A型戰鬥機，在機首部分的光電瞄準系統（Electro-Optical Targeting System，EOTS）上，相比之前的殲20有了比較大的進步，具備了全向探測、全向測距能力。

報導指出，殲20A型戰鬥機在使用了一部分下一代戰鬥機上才會採用的技術轉移後，如果具備了指揮協同作戰飛機（CCA）機型作戰的能力。那麼該型飛機某種意義上來說已經是「5.5代」戰鬥機了，和殲20S戰鬥機一樣，都是目前世界上僅有的兩款「5.5代」戰鬥機。