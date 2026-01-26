張又俠向美國洩露核武機密？鄧聿文：當小說看看就好

我的頻道

記者林則宏／即時報導
華爾街日報關於張又俠向美國洩露核武器的核心技術數據說法，普遍受到質疑。圖為2024年8月29日，張又俠在北京八一大樓會見時任白宮國安顧問蘇利文。當時蘇利文訪中國特別指名要見張又俠曾引發外界好奇。（路透）
中共中央軍委副主席張又俠落馬，華爾街日報指張又俠除被控濫用職權收賄，還向美國洩露核武器的核心技術數據。對此，海外的中國時政評論員多表示質疑。

知名中國時政評論員鄧聿文在其個人社交平台發文稱，解放軍報25日的社論已經對張又俠做了「五個嚴重」的政治指控，不怕再加上「洩露國家軍事情報秘密」這一條，而且這項罪名是如此好用，洩露核機密是可以判死刑的，如此抓捕張就是名正言順，中共黨內高層無話可說，也正好可以擺脫外界認為此事是中共內部權力鬥爭的說法。

在中共未正式宣布前、最早在網上披露張又俠落馬消息的評論員蔡慎坤也在社交平台發文表示，這種指控在邏輯上經不起任何推敲，試問美國拿什麼來交換張又俠的重要情報？張又俠看得上幾千萬美元抑或幾億美元嗎？何況美國情報部門根本拿不出這筆錢。

曾在大陸外交部任職、擔任過美國哈德遜研究所客座研究員的知名時評人韓連潮也質疑華爾街日報這篇報導的真實性，因為這個罪名與大陸官方通報的力度不匹配。倘若張又俠真涉及「核機密外洩」這種亡黨亡國的特大事故，中共的處置一定會類似林彪913時的做法。可目前中共顯然沒有採用這個處理方式。

鄧聿文指出，細讀解放軍25日社論《堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰》，這篇社論對張又俠和劉振立案進行了定性，措辭極其嚴厲，指控二人犯了五個「嚴重」。其中，最值得注意的「嚴重」是「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」這條。

鄧聿文稱，這「五個嚴重」和去年對查處何衛東的指控如出一轍。有兩種可能，一是「五個嚴重」不過是為加重張劉二人的腐敗，其實是一種不實之詞；一是「五個嚴重」的指控是實情。如果是這樣，那麼這次抓捕張劉，包括上次抓捕何衛東、苗華，實際都是政治問題，而非腐敗問題。

鄧聿文表示，逤位政治問題就是，「說白了，這些軍頭們對習在解放軍的主席負責制是不滿的，因為主席負責制，把解放軍從共軍變成了習家軍。那也說明，習近平的威信，在解放軍裡是有很大不滿的。」

他認為，真實情況大概在前述兩種「可能」之間，既要通過政治指控加強他們的腐敗嚴重性，同時，張何等人確實對習凌駕於軍委之上的絕對主席負責制有所不滿，但這種不滿當然遠不到敢公開發作的程度，估計是背後說了一些不中聽的話，做了一些小動作，或者對習的某個指令落實得有點怠慢，讓習感受到權威受到挑戰，從而要把他們清除。「他（習近平）要做到在軍內絕對的服從秩序」。

