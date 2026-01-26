訪中談格陵蘭？芬蘭總理27日見習近平

芬蘭總理歐爾波(中)25日凌晨抵達北京，開啓為期四天的訪問行程。(新華社)

芬蘭總理歐爾波25日飛抵北京，開啟為期4天訪問中國行程。他此行率領20多家芬蘭企業高層隨訪，26日將會見中國商務部 長王文濤，27日會見中國國家主席習近平，並與國務院總理李強 舉行會談。

在美國總統川普試圖掌控格陵蘭 並引發盟友不安之際，外界關注歐爾波此行是否會與北京談及格陵蘭與北極議題。

華爾街日報指出，北京正試圖把握時機，以「可靠的貿易夥伴關係」拉攏美國的盟友。加拿大總理卡尼17日才結束訪中行程，英國首相施凱爾也將在29日起訪問中國三天。

歐爾波這次是應李強邀請，於25至28日訪問中國。這是芬蘭總理2017年後首次訪中。據芬蘭方面發布，歐爾波26日行程聚焦商業合作，將會見王文濤，27日則預計與李強會談，並會見習近平、全國人大常委會委員長趙樂際。

芬蘭總理辦公室表示，為配合歐爾波到訪，中芬創新企業合作委員會第六次會議將在北京舉行，歐爾波將在會上發表演說。該委員會成立於2017年，是以商業為導向的機構，旨在促進芬蘭與中國間的貿易和投資。

中國商務部表示，雙方正積極籌備此次會議，為雙方企業開展對話交流、共謀合作發展提供良好契機，目前兩國已有約50家企業代表報名參會。此次隨同歐爾波出訪的20多家企業高層，涵蓋機械、森工、創新、清潔能源、食品等芬蘭的優勢領域。

中國商務部並指，歐爾波到訪期間，將簽署「關於加強中芬創新企業合作委員會工作的諒解備忘錄」，雙方企業還將簽署多項商業合作協議。歡迎雙方企業進一步深化在綠色轉型、資訊科技、數位經濟等領域合作。

