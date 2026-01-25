中央軍委會幾乎團滅 分析：「清君側」堪比林彪事件

圖為習近平2022年帶領新一屆中央軍委視察軍委聯合作戰指揮中心。隨著五軍委先後落馬，中央軍事委員會目前只剩下主席習近平(前中)和副主席張升民。（新華社資料圖片）

中共 最高當局昨宣布同時對張又俠、劉振立兩名解放軍 高層進行審查調查，其中解放軍「副統帥」張又俠在軍中地位僅次於習近平 ，外界無不震驚。外媒分析稱，這不亞於一次大地震，中共二十大建立的這一屆中央軍委會幾乎 被「團滅」，甚至不少人將之比喻為「林彪事件」；這波毛澤東時代以來首見的「清君側」，不僅透露中國軍方高層「伴君如伴虎」的險境，也使習近平成了真正的「光桿司令」。

據法廣報導，此前曾傳出中央軍委副主席、政治局委員張又俠發動「軍變」的傳言，但幾乎無人相信，因為張又俠是習近平二十大破格留任的政治局委員，且其時已過72歲高齡，習近平委之以中央軍委第一副主席的要職，地位僅次於自己，如果不是親信中的親信，絕無可能。

這一特殊的信任，也從側面證實外界盛傳的習家與張家的「世交」關係，習近平的父親習仲勳與張又俠的父親「開國上將」張宗遜既是陝西老鄉，同在國共內戰時期的西北野戰軍共過事，這似乎為習近平日後倚重張又俠蒙上一層家族色彩，終得以把實際主管中國軍隊的大權交給後者。這就是為什麼外界很難相信張又俠也會倒台，更難相信他會對習近平「不忠」的重大原因。

那麼，為什麼張又俠也倒台了？有分析稱，從習近平掌權以來整治高官情形看，最終落馬入獄的公開罪名統統是「貪腐」，張又俠若以貪腐治罪再容易不過，他擔任過中央軍委總裝備部部長，這是一個油水肥厚的部門，繼任人就是後來擔任國防部長並被以貪腐治罪的李尚福，而習近平曾批示倒查總裝備部七年的問題。

習近平用人重在是否對他忠誠，是否意味著張又俠和劉振立可能涉「團團夥夥」問題？即習近平最忌諱的高官之間的「串通」，或是因為習近平不斷整肅軍隊致軍方內鬥激烈，而親眼目睹軍隊亂成一團的張又俠「得過且過」，沒有及時向領袖報備？

在習近平反腐致黨內高官紛紛落馬之際，他幾成孤家寡人的帝王心態下，愈是權高位重，愈是接近自己身邊的，尤其掌握軍事大權的其「忠誠度」就愈容易受到懷疑。張又俠深陷「伴君如伴虎」的處境，曾經「親信的親信」是否就如此「神祕」地倒下了，引發關注。而中共當局如此快速公布張又俠被審查調查的原因，可能是為預防「軍心大亂」。