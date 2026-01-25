日本模擬導彈命中解放軍軍艦 中媒：狗膽包天

我的頻道

中國新聞組╱北京25日電
日本發布飛彈模擬命中解放軍軍艦。(取材自揚子晚報)
日本防衛省發布其「島嶼防衛用新型反艦飛彈」進行模擬打擊的視頻動畫，據悉這是一種亞音速同時具備對陸打擊能力的遠程防區外武器；軍事評論員杜文龍表示，日本的擴軍備戰，無論是從戰略角度到技術角度，每一個毛孔都充滿侵略性。有中媒則以「狗膽包天」為標題批日。

據央視報導，日本防衛省近日發布模擬打擊視頻動畫，演示用自研亞音速反艦飛彈實施「島嶼防衛打擊」，據悉這是一種亞音速飛彈，還兼具對海對陸雙重打擊能力。軍事評論員杜文龍表示，如果日本把飛彈瞄準中國護衛艦，它認為或許能夠增加某種色彩。日本這個飛彈會「轉圈」，通過軸向不變、橫向機動來增加攔截難度，但目前看，亞音速飛彈要想突防中國海軍強大的反導能力，難上加難。

但是杜文龍形容，日本的擴軍備戰，無論是從戰略角度到技術角度，每一個毛孔都充滿了侵略性，「我們必須保持高度警覺」。

網友也表示，「雷聲大，雨點小」、「狗膽不狗膽是他的事，打中打不中則是我們的事，也就是說，我們有沒有叫他打不中的能力」、「罵戰還沒輸過」，也有人指出，亞音速飛彈根本難以突破中國海軍多層反導體系，「就我們護衛艦就配備先進電子對抗系統，可有效識別並攔截低速目標，包括雷達預警和攔截火力，所以，日本模擬命中只能算技術演示，並無實際威脅」。

日本

