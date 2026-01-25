我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

中企造車「去輝達化」加速 轉向國產晶片 避免供應斷鏈

記者陳湘瑾／北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國「造車新勢力」的車用晶片加速去輝達化，接連宣布將使用自研晶片。 （路透）
中國「造車新勢力」的車用晶片加速去輝達化，接連宣布將使用自研晶片。 （路透）

中國「造車新勢力」的車用晶片加速「去輝達化」，接連宣布將使用自研晶片，小鵬汽車一口氣發表G6、G7、G9和P7+共四個系列新車型，但罕見沒有使用Nvidia輝達(另譯英偉達)的晶片，而是裝上自研的圖靈晶片；理想汽車也預告將在L9的重大改款車型中使用自研智能駕駛晶片M100。

分析人士認為，陸企新車上市較密集，對供應鏈安全感要求比較高的車企陸續去除輝達車用晶片，把更多資源轉向國產或自研晶片。

輝達在中國智慧駕駛晶片市場的占有率已從2024年的39%急劇下滑至2025年的25%，這意味著在每四輛搭載先進智駕系統的中國新車中，只有一輛選擇輝達的核心技術。‌

‌採用輝達的晶片如Orin-X在過去曾是業界標準，目前部分車企仍在其車型中使用。例如，比亞迪在2025年推出的「天神之眼」高階智慧駕駛系統中，輝達與陸企地平線晶片的使用比例達到1:1。

小鵬汽車曾長期使用輝達的Orin-X晶片，但日前發表多款新車型與技術更新後，包括2026款小鵬P7+、小鵬G7超級增程，以及2026款小鵬G6和G9等，這四款新車都使用小鵬自研圖靈晶片。

理想汽車在發表首款純電車型MEGA時，曾將「搭載雙輝達Orin-X晶片，算力達508TOPS」作為主打廣告，理想汽車高層日前也表示將在改款車型中使用自研智慧駕駛晶片M100。

蔚來汽車也公開推出自研自動駕駛晶片神璣，並開始將品牌旗下車型逐步換上自家晶片。蔚來汽車創辦人李斌曾表示，2024年從輝達採購超過3億美元的Orin晶片，但自研晶片能大幅提升毛利率。

陸媒「電廠」引述一位供應鏈人士分析，剛好這兩年新車上市比較密集，智駕技術迭代比較快，對供應鏈安全感要求比較高的車企陸續把更多資源傾向自研。AutoReport汽車產經則指出，在中算力智慧駕駛晶片市場，輝達的市占率已陸續被產品更具性價比的地平線等陸企拿下，以地平線J5為例，截至2024年，地平線J5晶片已經拿到比亞迪、上汽、長安、理想等主流品牌的訂單。

輝達 供應鏈 比亞迪

上一則

張又俠落馬 學者：這場清洗為習近平第4任連任鋪路

下一則

BLACKPINK「唱好」香港經濟 商場、食肆生意倍增

延伸閱讀

黃仁勳今年首度訪中 為什麼跑去逛上海菜市場？

黃仁勳今年首度訪中 為什麼跑去逛上海菜市場？
黃仁勳現身上海陸家嘴街道菜市場 將參加Nvidia上海年會

黃仁勳現身上海陸家嘴街道菜市場 將參加Nvidia上海年會
英特爾股價跌倒 為何AMD還能「連9漲」一路往上跑？

英特爾股價跌倒 為何AMD還能「連9漲」一路往上跑？
18A製程良率差 英特爾財測黯淡 CEO坦承表現不如預期

18A製程良率差 英特爾財測黯淡 CEO坦承表現不如預期

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
黑草莓堪稱草莓界的「愛馬仕」。 （取材自游民星空）

草莓界愛馬仕…中農民種出深紫「隱藏款」 1斤賣300元

2026-01-18 05:30

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅