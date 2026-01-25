中企造車「去輝達化」加速 轉向國產晶片 避免供應斷鏈

中國「造車新勢力」的車用晶片加速去輝達化，接連宣布將使用自研晶片。 （路透）

中國「造車新勢力」的車用晶片加速「去輝達 化」，接連宣布將使用自研晶片，小鵬汽車一口氣發表G6、G7、G9和P7+共四個系列新車型，但罕見沒有使用Nvidia輝達(另譯英偉達)的晶片，而是裝上自研的圖靈晶片；理想汽車也預告將在L9的重大改款車型中使用自研智能駕駛晶片M100。

分析人士認為，陸企新車上市較密集，對供應鏈 安全感要求比較高的車企陸續去除輝達車用晶片，把更多資源轉向國產或自研晶片。

輝達在中國智慧駕駛晶片市場的占有率已從2024年的39%急劇下滑至2025年的25%，這意味著在每四輛搭載先進智駕系統的中國新車中，只有一輛選擇輝達的核心技術。‌

‌採用輝達的晶片如Orin-X在過去曾是業界標準，目前部分車企仍在其車型中使用。例如，比亞迪 在2025年推出的「天神之眼」高階智慧駕駛系統中，輝達與陸企地平線晶片的使用比例達到1:1。

小鵬汽車曾長期使用輝達的Orin-X晶片，但日前發表多款新車型與技術更新後，包括2026款小鵬P7+、小鵬G7超級增程，以及2026款小鵬G6和G9等，這四款新車都使用小鵬自研圖靈晶片。

理想汽車在發表首款純電車型MEGA時，曾將「搭載雙輝達Orin-X晶片，算力達508TOPS」作為主打廣告，理想汽車高層日前也表示將在改款車型中使用自研智慧駕駛晶片M100。

蔚來汽車也公開推出自研自動駕駛晶片神璣，並開始將品牌旗下車型逐步換上自家晶片。蔚來汽車創辦人李斌曾表示，2024年從輝達採購超過3億美元的Orin晶片，但自研晶片能大幅提升毛利率。

陸媒「電廠」引述一位供應鏈人士分析，剛好這兩年新車上市比較密集，智駕技術迭代比較快，對供應鏈安全感要求比較高的車企陸續把更多資源傾向自研。AutoReport汽車產經則指出，在中算力智慧駕駛晶片市場，輝達的市占率已陸續被產品更具性價比的地平線等陸企拿下，以地平線J5為例，截至2024年，地平線J5晶片已經拿到比亞迪、上汽、長安、理想等主流品牌的訂單。