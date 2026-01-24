黃仁勳抵上海參加答謝會 北京傳出通知大廠備購H200晶片

Nvidia輝達執行長黃仁勳已抵達上海。(歐新社)

Nvidia輝達 （另譯英偉達)執行長黃仁勳 23日已抵達上海，參加輝達上海辦公室的新年晚會及供應商答謝會，並與員工互動交流，黃仁勳與員工見面時聚焦2026年晶片技術規畫，但未涉及H200晶片細節。另外，北京當局據傳已通知阿里巴巴 等國內科技大廠，可為訂購輝達H200晶片做準備。

黃仁勳此次行程是年度例行安排，正值美國政府放寬AI晶片H200出口到中國的關鍵時期，黃仁勳此行旨在強化輝達在中國的業務合作。

新浪財經及快科技報導，黃仁勳23日再度到訪中國，首站來到輝達位於上海的新辦公室，與員工見面回並答了諸多關注的問題。知情人士透露，黃仁勳與員工見面並回答了諸多員工關注的問題，同時回顧公司2025年主要事件，主要聚焦在2026年重點晶片相關的話題，但H200晶片「這個還真沒人問」。

據悉，黃仁勳此次來中國行程與2025年初基本一致，主要是參加上海、北京和深圳分公司的新年晚會以及供應商答謝會。他是否將與中國官員會面化解晶片銷售問題，將是此行焦點。

此前，美國政府剛剛放寬 AI 處理器的出口限制，明確允許輝達向中國市場銷售H200晶片。

中國據傳已通知阿里巴巴等國內科技大廠，可為訂購輝達H200人工智慧(AI)晶片做準備，暗示北京當局可能即將正式批准進口這項運行AI模型的重要零件。從台積電ADR到輝達、超微(AMD)等半導體股23日盤前全面應聲大漲。

彭博資訊引述知情人士報導，北京監管機關近期已同意，原則上批准阿里巴巴、騰訊和字節跳動進入到為採購做準備的下個階段。這些公司已獲准討論包括採購數量在內的細節。北京當局將鼓勵企業以採購一定數量的國產晶片，做為批准條件，但確切數量還未定。

這些討論暗示北京當局正在推進批准H200進口的計畫，並將以阿里巴巴和騰訊等超大規模雲端業者(hyperscaler)需求為優先。