紐時：川普瘋美國優先 中能塑造大國形象 見縫插針「獲勝」？

美國總統川普 愈瘋狂，中國愈能見縫插針「獲勝」？川普近來因格陵蘭問題與歐洲盟友裂痕加大，他在達沃斯論壇上演講還持續「補刀」，不少外媒認為此時中國能以「值得信賴的全球領導者」之姿拉攏更多盟友並獲益。紐約時報分析指出，相較川普「美國優先 」，中國試圖將自己塑造為負責任大國的「成年人」形象，不過仍有多個因素橫亙，讓國際社會尚未準備好完全擁抱中國。

報導指出，川普近日在達沃斯發表冗長演講，宣稱美國不會再向那些被他嘲諷為搭便車者的歐洲盟友們開放市場、提供軍事保護，並誓言要推進貿易戰，演講宣告美國在二戰後由其與盟友共同建立的自由民主秩序中的領導地位徹底終結。

九年前，就在川普發表演講的會場，中國國家主席習近平 用一場演講彰顯中國擁護國際合作的立場，習近平當時說，「搞保護主義如同把自己關進黑屋子」，「打貿易戰的結果只能是兩敗俱傷」；其對「經濟全球化」的支持贏得達沃斯各界的認可。

報導稱，中國試圖將自己塑造為一個負責任的超級大國——與川普的「美國優先」理念形成鮮明對比，但這一努力始終面臨外界的深度質疑。

然而近十年後的今天，一種感受愈發強烈：至少在言辭層面，中國仍堅守著川普已然摒棄的經濟理念——通過參與多邊機構推動自身發展，堅信全球貿易具備創造財富的力量，並承認沒有任何國家強大到足以獨善其身。川普這場90分鐘的演講，正凸顯這一鮮明反差。

康乃爾大學國際貿易專家埃斯瓦爾·普拉薩德表示：「中國顯然渴望塑造成年人的形象，而美國依舊任性地表現出敵意。問題的關鍵在於，世界其他國家是否願意認可這一點。我認為，國際社會尚未準備好完全擁抱中國」。

在美國奉行民族主義強硬政策的當下，歐洲與中國在某些方面是天然的盟友。儘管中國常被指控違反具體規則，雙方仍在官方層面堅守基於規則的國際貿易理念；雙方均認可氣候變化的科學事實，也在調動投資與技術力量應對這一問題。但哥倫比亞大學經濟史學家亞當·圖茲表示，烏克蘭問題是歐中之間最大的分歧，中國始終拒絕譴責俄羅斯的侵略行為，這點歐洲完全無法被接受。