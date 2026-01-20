「中國市場是大海」去年GDP保5達標 首破140兆人民幣

2025年中國經濟頂壓前行，GDP成長5%達標，低空經濟 「振翅高飛」 ，民用無人機產量比上年增長37.3%。圖為於石家莊國際數字經濟博覽會上展出的可載人飛行器。(新華社)

中國國家統計局19日公布2025年國內生產總值(GDP)為140兆1879億元(人民幣，下同，約20.3兆美元)，首次躍上140兆元新台階，年增5.0%，實現官方定下「5%左右」的增長目標。國家統計局局長康義19日表示，中國經濟市長是一片大海，不是一個小池塘，能夠經受住風吹浪打甚至狂風驟雨的考驗。2026年是「十五五」開局之年，總體來看，機遇大於挑戰，有利條件強於不利因素。

分析認為，去年出口維持強勁，推動中國經濟增長，但消費及房地產 市場仍然疲軟，今（2026）年經濟增長持續承壓，預計官方會採取措施應對。

分季度看，去年第1季至第4季，中國GDP年增率分別為5.4%、5.2%、4.8%與4.5%。其中第4季增速雖較預期4.4%更佳，但仍創下自2022年第4季以來近三年單季最低增速，為2026年的增長埋下疲軟伏筆。

從拉動經濟增長「三駕馬車」（出口、投資、消費）來看，去年全年貨物進出口總額45兆4687億元，比上年增長3.8%。其中，出口26兆9892億元，增長6.1%；進口18兆4795億元，增長0.5%。出口表現強勁，是支撐GDP增長最主要動能。

不過，消費和投資卻步履蹣跚。作為衡量消費的關鍵指標，去年全年社會消費品零售總額50兆1202億元，比上年增長3.7%。不過，12月零售銷售按年增長0.9%，創2022年12月解除疫情 限制措施以來的最低水準。投資方面，2025年中國全國固定資產投資為48.51兆元，年減3.8%，為1996年有歷史數據以來首次出現負值。其中，民間固定資產投資年跌6.4%。

華爾街 日報引述麥格理集團（Macquarie Group）首席中國經濟學家胡偉俊表示，事實證明，貿易戰並未真正對中國中國造成沉重打擊。

穆迪經濟學家陳嘉雯向BBC中文網表示，儘管中國與美國的關係惡化且面臨高額關稅，但對東盟和歐盟的出貨增加，抵消了美國需求的疲軟，使整體出口保持強勁。

ING銀行大中華區首席經濟學家宋林表示，外部需求和政策托底共同撐起中國這場「保五戰」，外部需求的韌性以及「以舊換新」等政策對消費的階段性提振，使得年初的強勁表現足以對沖下半年明顯的增長放緩。

上述解釋了為何在外部環境不確定的情況下，中國仍能在製造業和外貿上維持較高景氣度。但一些經濟學家表示，中國經濟正呈現雙速或K型增長。出口和製造業表現強勁，而消費和房地產市場依然疲軟。