承載統一歷史… 國寶唐鴻臚井碑 中國學者促日本歸還

日本宮內廳公布的唐鴻臚井碑及碑亭照片。(取材自日本宮內廳)

近日有中國學者在人民日報撰文，稱唐鴻臚井碑是中國分量最重的「流失國寶」之一，承載統一歷史，價值重大，呼籲日本 政府及國際社會積極促成唐鴻臚井碑及碑亭的返還。據了解，唐鴻臚井碑是在日俄戰爭後，被占領旅順的日軍暴力切割、強制搬運到日本。

大公報報導，上海大學黨委副書記、中國海外文物研究中心主任段勇教授17日在人民日報刊登文章「唐鴻臚井碑理應歸還中國」。

段勇表示，唐鴻臚井碑位處旅順黃金山北麓，立於唐開元二年（公元714年），是盛唐王朝派遣特使崔忻冊封東北地方首領大祚榮、正式確立該地區隸屬於中央政權的直接歷史物證。碑文雖簡，意涵深遠：「敕持節宣勞靺羯使鴻臚卿崔忻井兩口永為記驗開元二年五月十八日」，寥寥數語，定格了盛唐的邦交盛典與邊疆安寧。據日本海軍省檔案「唐碑略圖」附記及日本學者渡邊諒的實地測量數據，整碑寬3米，厚2至2.5米，高1.7至1.8米，重量約達9.5噸。

文章指出，這方千年石碑的流失背後，正是日本自1894年起蓄意實施的文物掠奪計畫。1904至1905年，日俄戰爭爆發，中國東北不幸淪為列強角逐的主戰場。日軍取勝後，隨即占領旅順等中國東北部分地區，而唐鴻臚井碑因其獨特的歷史價值，成為重點目標。1908年4月，日本海軍大臣齋藤實致侍從武官長的報告所附「唐碑亭記」，清晰還原了這起掠奪的全過程：「明治三十七、八年之戰役，我軍占領旅順後……此唐碑亭被搬移到東京，現在宮城（即今「皇居」）內。」1923年日本印製的「宮城寫真帖」收錄的照片中，唐鴻臚井碑及碑亭被公然置於專門收藏日俄戰爭「戰利品」的建安府側面，亭柱上清晰可見的斷痕，彷彿無聲地訴說着它被暴力切割、強制搬運的慘痛歷程。

文章表示，第二次世界大戰結束後，唐鴻臚井碑在日本的法律身份被扭曲界定為所謂「國有」。但這一單方面的法律認定，無法改變、更不可能抹去其作為非法流失中國文物的本質。

段勇表示，圍繞唐鴻臚井碑及碑亭的研究與追索從未止息。20世紀以來，喬德秀、金毓黻、瀛雲萍、王仁富等中國學者，渡邊諒、酒寄雅志等日本學者，一代代前赴後繼投身其中，追溯文物脈絡、佐證歷史真相。中外民間團體、高校及國家相關部門也積極行動，向學界及公眾廣泛傳播唐鴻臚井碑的歷史價值與文化意義。多方努力持續推動着唐鴻臚井碑及碑亭返還工作的進程。「我們深切希望並鄭重呼籲，日本政府及國際社會能夠積極促成唐鴻臚井碑及碑亭的返還。更期待以這一案例為契機，共同推進建立國際文化遺產領域的公平正義新秩序，讓流失的文明瑰寶回歸故土、重續文脈。」

「唐鴻臚井碑承載着與中國國家統一、民族團結、邊疆歸屬相關的重要歷史記述，對我國來說具有特別重大的政治、歷史、文化價值。」段勇受訪時表示，「目前追索的『困境』其實應該是日方的困境：面對中日兩國民間的呼聲，日本有關方面如何正視歷史，順應現代國際潮流，盡快返還唐鴻臚井碑。」