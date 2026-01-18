美商對中樂觀上升 57%擬增投資 71%暫不考慮移出供應鏈

在中美國商會發布2026中國商業環境調查報告。受訪企業認為中國經濟成長雖放緩，仍視為關鍵市場。圖為中駐美大使謝鋒（中）15日在紐約一晚宴上致辭。（新華社）

中國美國商會近日發布調查報告顯示，中美貿易戰 暫時趨緩以及中美兩國元首見面後，美國企業對中國市場的樂觀度增加，悲觀程度下降，多數美企仍視中國為關鍵市場，高達71%在華受訪美企表示暫不考慮將供應鏈 移出中國；但有超過六成受訪美企認為，中國經濟增長放緩，仍是他們面臨的最大商業挑戰。同時，也有七成受訪美企表示，過去一年感受到因「敏感話題」而來的外部壓力，這比例較去年增加了五個百分點。

綜合報導，中國美國商會16日公布2026年「中國商務環境調查報告」，調查於2025年10月至11月間進行，涵蓋近370家在華美資企業，共回收368家會員企業意見，調查期間正值中美兩國元首在南韓 會面，以及中美貿易戰逐漸趨緩之際，有分析稱，這項調查結果被視為美企業對中國市場的態度似出現了微妙轉變。

調查結果顯示，受訪美企中，71%暫未考慮將生產、採購環節外遷至境外，較上年度提升四個百分點；約57%美企計畫增加在華投資；另有近20％表示「中國不再是高優先項」。遷出意願最強的公司以「科技與研發」行業居多，34%公司表示已開始搬遷生產。

報告顯示，儘管面臨中美關係和市場經濟增速放緩的雙重壓力，73%受訪企業預計營收將保持增長或持平；52％受訪美企仍將中國列為全球前三大投資目的地，較前一年上升四個百分點；57％企業表示計畫未來加大在華投資，52%企業預計2025年實現盈利或大幅盈利，較上一年度提升六個百分點。虧損企業比例則降至14％，服務業表現凸出。

「中美關係緊張」五年來一直是在華美企最關切的問題，今年則首度降至第二（58%）；約79%受訪企業對2026年美中關係持積極或中性態度，較上一年度大幅提升30個百分點。但報告也指出，對「中國經濟增長放緩」的擔憂成為受訪在華美企2026年面對的挑戰榜首（64%）；行業產能過剩首次進入前五大商業挑戰，約占30%；另中國國內企業的競爭壓力以及法律法規執行不一致也是在華美企關注焦點，分別占31％、26％。

商會並指出，受訪美企業對雙邊關係的悲觀程度已有所下降，持悲觀看法的比率由去年調查的65％降至52％，這反映在中美元首互動後，企業對經貿環境的緊張情緒略有緩和。但也有約七成受訪企業表示，過去一年曾經由於政治敏感話題發表或不發表聲明而受到外部壓力，較上一年度調查結果上升五個百分點。

商會董事會主席古莫曼表示，透過報告向政策制定者傳遞的信息清晰明確，唯有規則透明、交流暢通、經貿往來盡可能免受政治波動干擾，企業才能蓬勃發展。