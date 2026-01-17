我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐盟擬喊卡與美關稅協議 專家：歐或參考中國強硬回應

月入百萬 中國男專騙美長者 後果嚴重...

稀土級威脅…日醫療界憂中國將藥品原料納出口管制清單

中國新聞組／北京18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本藥品原料高度依賴中國，被指面臨另一個「稀土級威脅」。圖為湖南瀏陽經開區的製藥企業工人在包裝藥品。（中新社）
日本藥品原料高度依賴中國，被指面臨另一個「稀土級威脅」。圖為湖南瀏陽經開區的製藥企業工人在包裝藥品。（中新社）

中日近來關係緊張，中方近日宣布加強對日軍民兩用產品的出口管制後，日本一些人慌不擇路了。據港媒報導，日本醫療界人士擔心，中國可能會加大施壓，將抗生素和藥品原料納入出口管制清單。對此「稀土級別的威脅」，中媒報導稱，「日本急了」。

香港南華早報導，儘管過去三年日本致力於增加多種常用藥品的國內產量，但其醫藥行業仍高度依賴中國進口。日本專家們擔心，如果中國限制或停止相關藥品出口，將帶來「巨大麻煩」。因此，中國媒體觀察者網報導稱，「日本急了」。

日本感染症學會理事長、2020年曾擔任日本政府顧問的館田一博稱，「我們知道北京正在限制稀土礦產的出口，但希望這一政策不會擴展到醫藥產品」。

他告訴「本周亞洲」（This Week in Asia），日本大部分抗生素仍從中國進口，藥品基本原料上也非常依賴中國，「因此中方可能會對日本施加相當大的壓力」。

館田一博回憶道，2019年以前，日本藥企由於利潤率低下，主動減少了包括青黴素、鏈黴素在內的多種常用抗生素和活性藥物成分的國內生產。中國一度是日本此類藥品的最大供應國。

但隨後，中國出台更嚴格的環保規定，並關閉了一家生產頭孢唑林成分的主要工廠。結果是，日本各地醫院庫存短缺，不得不推遲手術或使用療效較差的替代藥物。

此後，日本政府意識到醫藥供應的潛在風險，啟動扶持計畫，鼓勵日本企業在國內製造，2024年還投入550億日元（約2.42億元人民幣、3400萬美元）支持本土藥企建立生產設施。但數據顯示，2024年，日本仍從中國進口了價值1.2248億美元的關鍵藥品原料。

日本醫療界擔心，中國可能會將出口管制擴大至藥品和醫藥原料。新聞雜誌「President」網站的評論區，有日本網友說，在藥品原料上依賴中國比稀土更危險，「必須重建供應鏈」。甚至人建議，日本應效仿美國，迫使企業重建國內生產能力。

據日本「產經新聞」旗下網站「Japan Forward」上月底報導，在這一背景下，日本主要製藥企業正採取行動，提前儲備關鍵原料，以防範潛在的供應中斷。明治製藥和鹽野義製藥公司正在增加部分抗生素和活性藥物成分的庫存，尤其是那些長期依賴中國供應的品種，比如β-內酰胺類抗生素。

觀察者網報導，數據顯示，中國是近700種關鍵藥物的至少一種化學物質的唯一供應商。例如，抗生素阿莫西林表面上似乎有從西班牙到新加坡的多種來源，但其四種關鍵原料幾乎全部來自中國。

彭博社稱，即使是在貿易戰升級的高峰期，中方也從未威脅過限制醫療出口，「但地緣政治並不是唯一的風險因素，另一場全球病毒暴發也可能導致供應鏈中斷」。

日本 稀土 供應鏈

上一則

「違規將嚴懲」中國監管部門 再要求車企抵制價格戰

延伸閱讀

日本熊害衝突事件頻傳 觀光廳新標語警告：別做3件事

日本熊害衝突事件頻傳 觀光廳新標語警告：別做3件事
梅洛尼訪日追星 與「北斗神拳」作者合影掀熱議

梅洛尼訪日追星 與「北斗神拳」作者合影掀熱議
不只台灣 美國也欠日本72億美元軍購

不只台灣 美國也欠日本72億美元軍購
外國人換日本駕照不再好過 「外免切替」筆試及格率剩不到四成

外國人換日本駕照不再好過 「外免切替」筆試及格率剩不到四成

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父

賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父
401(k)擬可提前領當購屋首付 最快下周公布方案

401(k)擬可提前領當購屋首付 最快下周公布方案
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...