卡習會簽經貿合作 加總理：中國比美更穩定且可預測

中國國家主席習近平（右）16日在北京人民大會堂會見到訪的加拿大總理卡尼（左）。（路透）

中國國家主席習近平 昨與訪華的加拿大 總理卡尼 會談後，中加雙方發表聯合聲明並簽署「中國-加拿大經貿合作路線圖」，達成多項協議。卡尼昨對此表示，在與中方會談中，加方感到「務實且充滿尊重」，且相較加國與美國關係，加中關係「更穩定且更具可預測性」，他對加中兩國未來將共同推進農業、能源和金融領域「立竿見影且持久穩定的發展」深感欣慰。紐約時報稱，卡尼昨宣布取消對中國電車100%加稅，是「重大政策轉變」。

卡尼14日抵達北京展開四天訪問，並在昨與習近平會談。卡尼昨在新聞發布會上透露，加拿大將以優惠關稅稅率6.1%進口4.9萬輛中國電動車，並預期中國在3月1日前將對加拿大油菜籽的關稅從84%降到15%，加拿大的龍蝦、螃蟹和豌豆也將從3月1日起免除歧視性關稅，並至少持續到年底。據觀察者網、南華早報等報導，卡尼還透露，此次達成協議彰顯了兩國「全新夥伴關係、全新時代的精神內涵」。

據加媒報導，卡尼並在發布會上坦言，加拿大與中國之間仍存在意見分歧，但雙方始終能開展「坦誠、穩定且直率的對話」，這促使兩國關係朝著「更可預測、更富成效」 的方向發展。他「加拿大與美國的關係，遠比我們與中國的關係更具多元性和廣度，但就近幾個月來我們與中國的關係發展而言，它確實更具可預測性，而且你也看到了由此帶來的成果」，卡尼補充道，與中方的會談「務實且充滿尊重」。

卡尼並強調，此次在北京簽署的多項協議，將為兩國農業、能源和金融領域帶來「立竿見影且持久穩定的發展」，他對雙方推進全新戰略夥伴關係的進程「深感欣慰」。卡尼還誇讚，這些協議不僅將惠及兩國人民，更在當前全球分裂與動蕩的大背景下，為世界樹立國家間仍可實現良性合作的典範，「在我看來，這一夥伴關係更將助力完善當前承受巨大壓力的多邊體系」。「多倫多星報」點評稱，卡尼的弦外之音不言而喻。

中國官媒環球時報昨發出社評指出，習近平與卡尼會談時提出可持續發展四點建設性意見：做相互尊重的夥伴、做共同發展的夥伴、做彼此信任的夥伴、做相互協作的夥伴。這「四個夥伴」定位，為中加關係行穩致遠提供了清晰的路徑。據「中國和加拿大領導人會晤聯合聲明」，雙方將重啟高級別經濟財金戰略對話，擴大雙向貿易與投資，在農業、能源、金融等領域深化合作等，前路仍有挑戰，需要雙方以智慧和耐心共同應對，排除外部干擾，推進構建中加「強勁可持續的」新型戰略夥伴關係。