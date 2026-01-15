斡旋泰柬衝突後...中國捐贈泰國9000萬元 盼以「亞洲方式」發揮作用

我的頻道

記者廖士鋒／即時報導
中國向泰國捐贈2,000萬元人民幣的人道援助，支持泰柬衝突後受到衝擊的泰國民眾。（圖／取自中駐泰使館公眾號）
泰柬衝突爆發以來，雙方互有死傷，近期好不容易停火，中國駐泰大使張建衛15日會見泰國總理時，轉交中國政府提供的2,000萬元人民幣（約287萬美元）援助，並強調中國對當前泰柬停火形勢感到欣慰，「願繼續以亞洲方式發揮建設性作用」。

據中國駐泰使館微信公眾號，張建衛15日會見泰國總理阿努廷，轉交中國政府向受泰柬邊境衝突影響泰國民眾提供的人道主義援助2,000萬元人民幣。張建衛表示，雙方外長就中國向泰方提供人道主義援助達成共識，中國援助包括1,000萬元人民幣現匯，和價值1,000萬元人民幣的物資，希望能幫助泰民眾早日渡過難關，重建美好家園。

他指出，中國對當前泰柬停火形勢感到欣慰，期待泰柬持續落實好「撫仙會晤」成果，加強接觸，積累互信，儘早實現關係轉圜。中國「願繼續以亞洲方式發揮建設性作用」。

阿努廷感謝中國人道主義援助，強調此舉彰顯了泰中兩國守望相助的良好傳統和「中泰一家親」的深厚情誼。泰方重視地區和平，願同柬方共同維護邊境局勢穩定。

此前於2025年12月28日至29日，中國與柬泰三方外長和三方軍隊部門負責人，在中國雲南玉溪撫仙湖舉行會晤，會後發表新聞公報強調，當務之急是鞏固停火局面，下步重點是恢復正常交往，柬泰雙方將致力於重建政治互信，中國也強調願立即為柬泰邊境地區流離失所民眾安置等人道主義事項提供支持。至於柬埔寨方面，中國已宣布提供兩批人道主義緊急援助，首批交付儀式1月3日已舉行。

另中新社披露，15日當天，張建衛還同阿努廷就14日發生的中泰鐵路架橋機墜落事故交換意見。張建衛就事故造成的人員傷亡表示誠摯慰問，強調中泰鐵路是中泰共建「一帶一路」的合作項目。一期工程由泰方出資和建設，中國有關企業作為監理方提供技術支援。中國高度重視項目和人員安全，一貫要求中企依法依規參與合作，願指導陸企積極配合泰方調查，相信泰方會得出客觀公正的結論。

消息指，阿努廷感謝中國慰問，表示泰方高度重視中泰鐵路項目，中國有關企業參與工程監理合法合規。泰政府正緊急開展全面調查，爭取儘快找出事故原因。

邊境 泰國 微信

