中泰高鐵工地起重機砸中列車釀32死 中鐵角色受關注

昨日位於泰國呵叻府的中泰高鐵工程傳出重大事故，一輛起重機墜落砸中載客列車後導致數十人死亡，圖為救援人員在廢墟中進行救援等後續。（美聯社）

中國參與興建的中泰高鐵 工程，14日傳出起重機掉落，導致32死的重大傷亡意外，對此中國外交部發言人毛寧強調高度重視項目跟人員安全，同時也指出，有關標段是由泰方企業施工，事故原因還在調查中。

14日上午這起重大事故發生在泰國 高鐵工地，起因是高架上的高鐵工地之起重機墜落，砸中下方行駛的載客列車，導致列車起火與脫軌，據泰國民族報，至昨晚已有32人死亡、64人受傷、3人失蹤。泰國國家鐵路局已暫停該工程。

此次事故發生地點位於泰國東北部的呵叻府，當地正進行中泰高鐵工程，未來將連接曼谷至昆明。綜合多家中國媒體報導，泰國副總理兼交通部長披帕表示，他已收到一起關於施工起重機墜落砸中火車的事故報告。事故涉及由曼谷開往烏汶府的列車。

中國駐泰國大使館14日確認，當地警方說當天發生在呵叻府的鐵路事故中暫無中國人傷亡報告，事發標段無中方施工企業和施工人員參與。

毛寧14日下午在記者會上指出，注意到有關事故的報導，對事故造成人員傷亡表示慰問。中國政府高度重視項目和人員的安全，「我們也正在了解情況，目前看有關標段是由泰方企業在施工，事故的原因還在調查中」。

不過中央社引述獨立媒體「泰國人民」報導指，事故發生的路段全長37.45公里，是由義大利 泰工程公司承建，土木工程相關設計與工程顧問工作則由中國鐵路國際有限公司及中國鐵路設計集團組成的工程團隊負責。

義大利泰工程公司和中國中鐵關係密切，使中國中鐵的角色在這次的事故中受到關注。

義大利泰工程公司是泰國最大的承包商之一，義大利泰工程公司與中國中鐵子公司中鐵十局的泰國分公司聯合執行承建的曼谷審計大樓，去年緬甸強震波及泰國期間，成為曼谷唯一一棟遭到震垮的建築，造成95人喪命。