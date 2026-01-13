中官宣殲10擊落多架法機、0損失 網質疑：口說無憑

我的頻道

中國新聞組／北京13日電
北京當局證實，中國自主研製的殲10CE戰機在去年5月印巴衝突中首次取得實戰戰果。殲10CE是殲10戰機的外貿型號。圖為殲10戰機早前資料照。（新華社）
北京當局證實，中國自主研製的殲10CE戰機在去年5月印巴衝突中首次取得實戰戰果。殲10CE是殲10戰機的外貿型號。圖為殲10戰機早前資料照。（新華社）

2025年5月，印度巴基斯坦爆發邊境衝突，傳出巴基斯以中國製殲10戰機擊落印度戰機。新華網12日報導，中國國家國防科技工業局新聞宣傳辦公室在近日正式對外發布的2025年度國防科技工業十大新聞證實此事，並稱中國外銷型戰機殲10CE首次取得實戰戰果，「在空戰中一舉擊落多架戰機，自己無一損失」。但網上有聲音稱「口說無憑」，要求軍方拿出證據。

根據外電報導，2025年5月，巴基斯坦方面宣稱成功擊落多架印度空軍戰機，包括數架印度最先進的法製「陣風」戰機(Rafale，又譯飆風)及俄製戰機。巴基斯坦軍方表示，這項空戰成果是由巴基斯坦空軍以中國製殲10CE戰機，配合使用中國生產的PL-15型（霹靂-15）空對空飛彈所達成。

這項消息當時即引發外界高度關注，因為若消息屬實，這將是中國製殲10戰機首次在實戰條件下取得空對空擊落西方第四代＋戰機的重要事件。

路透等外電當時曾在報導中引述美國官員消息稱：巴基斯坦空軍於衝突中出動中國製的殲10戰機，擊落至少兩架印度軍機，其中可能包括一架法製「陣風」戰機。

新華網報導，國家國防科技工業局新聞宣傳辦公室近日正式對外發布2025年度國防科技工業十大新聞，其中一則為：「殲10CE首次取得實戰戰果引發全球關注」。

國家國防科技工業局新聞宣傳辦公室表示，「5月中旬，我國外銷型戰機殲10CE首次取得了實戰戰果，在空戰中一舉擊落多架戰機，自己無一損失。殲10CE戰鬥機是由我國自主研製的全天候、單發單座、多用途戰鬥機。」

新華網指出，近年來，中國航空工業堅定開拓民機、軍貿兩大市場，加快構建新時代航空工業新發展格局，包括殲-10CE在內的一大批航空軍貿產品成體系亮相國際大型航展。

新華網稱，此次殲10CE在國外取得實戰戰果，充分證明國產航空裝備實用、好用，與國外同類型裝備相比有著很強的競爭力，將能帶動其他國產航空裝備更多地走向國際市場。

官方的宣傳也引來網友開酸，稱「這種事兒，自己說了不算」，要求軍方公布視頻及該空戰的具體數字資料，也有人翻出巴基斯坦空軍司令表態「殲10沒有擊落陣風」的新聞，稱印度又採購了110架陣風，質疑「如果真是被打下來多架，人家為啥還要採購？」

早前第十七屆蘭卡威國際海事與航空展在馬來西亞蘭卡威馬蘇里國際會展中心開幕。航展上...
早前第十七屆蘭卡威國際海事與航空展在馬來西亞蘭卡威馬蘇里國際會展中心開幕。航展上，中國殲10CE戰鬥機模型及相關技術展示成為焦點。 (新華網)

