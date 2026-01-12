空中貨拉拉／天馬-1000無人機首飛 噸級物資5分鐘裝卸

我的頻道

記者黃雅慧／綜合報導
中國兵器工業集團西安愛生技術集團自主研發、被視為「空中貨拉拉」的「天馬-1000」無人運輸機於11日順利完成首次飛行試驗。（取材自央視新聞）
中國兵器工業集團西安愛生技術集團自主研發、被視為「空中貨拉拉」的「天馬-1000」無人運輸機於11日順利完成首次飛行試驗。這是中國首款實現「高原複雜地形適配、超短距起降、貨運/空投雙模快速切換」的中空低成本運輸平台，意味未來在面對偏遠地區補給上能夠實現單價次、規模化運送，為推動中國低空經濟發展注入新動能。

央視報導，「天馬-1000」集物流運輸、應急救援、物資投送等多功能於一體，是中國國內首款實現「高原複雜地形適配、超短距起降、貨運/空投雙模快速切換」的中空低成本運輸平台。其升限達8000公尺，滑跑起降距離小於200公尺，最大航程1800公里，最大載重1噸。該機型採用可快速「換裝」的模塊化貨艙設計，可將貨艙「即插即用」，靈活轉換為物資投送平台；其智能裝卸系統可在5分鐘內完成噸級物資自主裝卸，實現半日內將噸級物資直送公路、鐵路難以覆蓋的區域，發揮應急救援的關鍵作用。

報導指出，「天馬-1000」載重能力相當於一輛標準小轎車的重量，可一次性運送大量物資。在面對偏遠地區補給、應急救援、緊急物資調運等場景時，「天馬-1000」能夠實現單架次、規模化運送，滿足數日所需的食品、藥品、設備等關鍵物資，可解決特殊地域物資運輸困境。

而近幾年，中國民間無人運輸配送已經有所發展，隨著無人機產業興起，中國民企已先行嗅到商機提早一步起跑，包括京東、美團、順豐、菜鳥等為代表的企業開始大力進行無人機在運輸配送中的研發和應用。但目前較大障礙仍在於政策監管層面，包括空域資源的審批和行業標準的制定等。

無人機

