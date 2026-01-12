中美AI競賽誰勝出？阿里老實說：中領先機率不到2成

中國人工智能（AI）四大巨頭騰訊、阿里、智譜與月之暗面技術負責人罕見同台，10日齊出席清華大學基礎模型北京市重點實驗室舉行AGI-Next前沿峰會。（取材自澎湃新聞）

中國人工智慧 （AI ）四大巨頭騰訊、阿里、智譜與月之暗面技術負責人罕見同台，10日齊出席清華大學基礎模型北京市重點實驗室舉行AGI-Next前沿峰會，在提到中美AI差距時，有負責人認為中國在下一代範式中領先的機率不超過20%。源於中美在算力投入結構上的本質差異，美國傾向於投資下一代研究的高風險探索，而中國目前的算力更多被交付與產品化占據。

出席該峰會的公司負責人包括阿里巴巴 旗下通義千問技術負責人林俊暘、智譜創辦人唐傑，以及月之暗面（Kimi）創辦人兼首席執行官楊植麟；備受矚目的騰訊CEO/總裁辦公室首席AI科學家、前OpenAI核心團隊成員姚順雨則採線上視訊參與。

市場長期以來關注中美AI差距，綜合媒體報導，林俊暘給出20%的保守概率預測，他認為美國在算力投入與研究積澱上仍有優勢，但中國正加速追趕：「00後團隊的冒險精神、營商環境改善以及窮則生變的創新動力，正在縮小差距。」

姚順雨則相對樂觀，他認為中國AI領先全球機率高，但需要突破算力瓶頸、培育成熟市場、強化創新精神。