中美AI競賽誰勝出？阿里老實說：中領先機率不到2成

記者黃雅慧／綜合報導
中國人工智能（AI）四大巨頭騰訊、阿里、智譜與月之暗面技術負責人罕見同台，10日齊出席清華大學基礎模型北京市重點實驗室舉行AGI-Next前沿峰會。（取材自澎湃新聞）

中國人工智慧AI）四大巨頭騰訊、阿里、智譜與月之暗面技術負責人罕見同台，10日齊出席清華大學基礎模型北京市重點實驗室舉行AGI-Next前沿峰會，在提到中美AI差距時，有負責人認為中國在下一代範式中領先的機率不超過20%。源於中美在算力投入結構上的本質差異，美國傾向於投資下一代研究的高風險探索，而中國目前的算力更多被交付與產品化占據。

出席該峰會的公司負責人包括阿里巴巴旗下通義千問技術負責人林俊暘、智譜創辦人唐傑，以及月之暗面（Kimi）創辦人兼首席執行官楊植麟；備受矚目的騰訊CEO/總裁辦公室首席AI科學家、前OpenAI核心團隊成員姚順雨則採線上視訊參與。

市場長期以來關注中美AI差距，綜合媒體報導，林俊暘給出20%的保守概率預測，他認為美國在算力投入與研究積澱上仍有優勢，但中國正加速追趕：「00後團隊的冒險精神、營商環境改善以及窮則生變的創新動力，正在縮小差距。」

姚順雨則相對樂觀，他認為中國AI領先全球機率高，但需要突破算力瓶頸、培育成熟市場、強化創新精神。

