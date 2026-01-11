爭奪頻軌資源…中國新增20萬顆衛星申請 卡位太空競賽

中國2025年12月申請新增20萬顆衛星，意味著衛星頻軌資源申請已上升至國家戰略層面。示意圖。(取材自微博)

中國在全球低軌衛星競逐中再度大動作出手。根據國際電信聯盟（ITU）官網顯示資料，中國於2025年12月集中申請超過20萬顆衛星的頻率與軌道資源，引發國際高度關注。多名專家指出，這顯示中國已將衛星頻軌資源的爭取，明確提升至國家戰略層級，提前為未來衛星互聯網與太空 競爭卡位。

上海證券報報導，中國此次申請涵蓋10餘個低軌衛星星座，規模從數十顆到逾9萬顆不等。其中，最受矚目的是新成立不久的無線電創新院，一口氣申請2個巨型星座「CTC-1」與「CTC-2」，各自規模達9萬6714顆，合計占整體申請數量的九成以上。另有中國移動、垣信衛星、國電高科等業者，也分別申請上千顆規模的星座。

值得注意的是，無線電創新院於2025年12月30日才在河北雄安新區完成註冊，隨即遞交超大規模申請。該機構由國家無線電監測中心牽頭，聯合地方政府、央企與多所高校共建，被視為無線電與衛星互聯網領域的「國家隊」，核心任務在於整合頻譜資源、推動電磁空間技術創新。

上海社會科學院信息研究所副所長丁波濤指出，頻率與軌道屬於不可再生且高度稀缺的公共資源，依ITU「先占先得」原則，唯有先行申報並在期限內完成發射，才能保有使用權，否則可能被其他國家或企業搶占。他直言：「可以先申請、不一定馬上發射，但不申請，未來連進場資格都沒有。」

不過，專家也強調，申請成功不等於實際部署。即使獲ITU批准，仍須在7年內完成10%部署、9年內達50%，並於14年內完成全部發射。以20萬顆的體量而言，落地仍面臨成本、產能與技術等挑戰。

放眼全球，美國SpaceX 「星鏈」已獲批約1.2萬顆衛星並實際發射逾1萬顆，第二代星鏈規模將擴至4.2萬顆。相較之下，中國目前成功申請的低軌衛星總量已達5.13萬顆，顯示低軌空間競爭正快速升溫。

業界人士分析，無線電創新院此次申請，將推升未來衛星發射與產業投資預期，並可能促使頻率資源改由國家層面統籌分配。整體而言，這不僅是一項太空資源的戰略儲備，也反映中國正加速邁向體系化、規模化的低軌衛星競爭新階段。