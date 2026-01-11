中回擊日本擴軍挑釁 黃海、渤海連續20天軍演

中國近日在黃海、渤海接連發布軍事任務與航行警告，引發周邊高度關注。(取材自北海艦隊微博)

中國近日在黃海、渤海接連發布軍事任務與航行警告，引發周邊高度關注；渤海部分海域自1月10日中午至1月30日傍晚，為期長達20天執行軍事任務，期間禁止船舶駛入；黃海北部則自1月12日至14日進行實彈射擊，同樣實施航行管制。如此長時段、密集的近海軍事活動，近年罕見。中軍事專家分析，目的在回擊日本 擴軍挑釁。

綜合媒體報導，自日相高市早苗 去年11月在眾議院的「台灣有事」發言以來，中國已連兩個月在黃、渤海一帶水域軍演，力度與跨度均超往年。

外界注意到，上述一系列軍演，正值北京宣布加強對日本軍民兩用物項出口管制之後。央視引述日中經濟協會理事高見澤學分析，日本經濟界普遍擔憂，此舉恐衝擊在華日企營運，半導體等高端製造業可能首當其衝，進而擴散至整體經貿往來。

央視旗下自媒體「玉淵譚天」進一步指出，此次管制清單涵蓋超過900種物項，涉及多條產業鏈，重點在於阻斷軍民界線模糊的供應體系。分析認為，日本長期將部分軍工產能隱藏於民用工業架構中，中方出口限制意從源頭削弱其整體軍工體系實力。

軍事層面上，香港文匯報引述軍事專家宋忠平指出，解放軍 在黃海、渤海展開長達20天的演訓，具有多重戰略考量。渤海作為中國內海，緊鄰京津冀核心區與環渤海經濟帶，是政治、經濟與軍事安全的重要門戶；黃海則面向朝鮮半島與日本方向，周邊局勢複雜。在此區域加強演訓，目的在於鞏固近海防禦與國家安全防線。

宋忠平分析，此次演訓科目以防禦性內容為主，可能涵蓋反潛、防空與反導等項目，相關部署與日本近年加速研發、部署遠程與高超音速武器的動向密切相關。