美搶委國石油 中企調整布局轉向加拿大原油

中國新聞組／北京10日電

美國介入委內瑞拉政局後，掌控其石油出口，有分析解讀稱，美方此舉衝著中國來，彭博引述多名貿易商與航運數據指出，中國煉油企業已迅速調整布局，將目光轉向加拿大原油，尋找最接近委內瑞拉重油的替代來源。

觀察者網報導，多家貿易商稱，委內瑞拉總統馬杜洛被美國擄走後，中國對加拿大原油的詢盤明顯增加，煉油企業正在評估被視為最接近替代委內瑞拉原油的加拿大油種。這些貿易商沒有透露採取行動的具體企業，只是指出，長期採購委內瑞拉原油的中企都將尋找新的供應來源。

作為全球最大的石油進口國，中國70%的石油消費需求依賴進口。此前委內瑞拉80%的石油產量，都被以極低的價格出口至中國。

外界輿論普遍認為，美國對委軍事干預、圖謀其石油資源，意在「削弱中國」。美國廣播公司（ABC）6日援引消息報導稱，川普政府已要求委內瑞拉減少與中國、俄羅斯、伊朗和古巴的聯繫，明確委方必須在石油生產領域與美國建立獨家合作關系，且在重油銷售業務中優先選擇美國。

彭博指出，中國轉向加拿大，將受到阿爾伯塔省油氣行業和加拿大政府的歡迎。自川普政府去年初對加拿大發起貿易戰以來，加方一直尋求在經濟上減輕對美國的依賴。

不過，報導分析稱，加拿大原油價格高於委內瑞拉原油，目前每桶貴約8至9美元，這可能會抑制部分煉油廠的採購意願。隨著更多煉油商競標替代油種，以及委內瑞拉原油重新回歸主流市場，這一價差有望收窄。

