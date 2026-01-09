對日祭稀土管制後 中國再公布今起至月底渤海軍事任務

我的頻道

記者林宸誼／即時報導
中國海事局網站公布1月10日12時至30日18時，渤海部分海域執行軍事任務，禁止駛入。渤海示意圖。(新華社)
中日外交關係持續陷入低谷之際，繼中國日前宣布對日本加強軍民兩用項目出口管制，涵蓋稀土等逾千項後。中國海事局網站近期連發2份軍事任務跟1份航行警告。其中1月10日12時至30日18時，渤海部分海域執行軍事任務，禁止駛入。

根據大連海事局發布座標，自1月10日12時至30日18時在39-59N119-51E、39-59N120-42E、39-19N120-42E、39-19N119-51E諸點連線範圍內執行軍事任務。禁止駛入。

此外大連海事局還發布，渤海海峽黃海北部，自1月11日16時至18日16時，在38-51.7N121-38.2E、38-34.2N121-38.2E、38-33.9N121-07.9E、38-48.2N121-14.1E諸點連線範圍內執行軍事任務。禁止駛入。

黃海北部自1月12日12時至14日12時，在38-45N121-48E、38-45N121-52E、38-41N121-52E、38-41N121-48E諸點連線範圍內實彈射擊。禁止駛入。

先前葫蘆島海事局曾發布航行警告，1月7日12時至8日18時，渤海部分海域進行軍事演習，禁止駛入。

在2025年12月31日上午5時至16時、12月25日12時至12月27日10時、12月27日中午12時至下午4時；12月15日1時至22時，中國也曾宣布渤海部分海域進行軍事演習，禁止駛入。

中國商務部6日公告，為維護國家安全和利益，即日起加強軍民兩用物項對日本管制出口，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口；也禁止任何國家和地區轉移相關兩用物項給日本。這些加大施壓的舉動，恐全面衝擊日本經貿。

